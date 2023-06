Eerste hulp bij gras: zo houd je je gazon groen en gezond nu het erg droog is

Na een koel en fris voorjaar genieten Nederlanders momenteel massaal van de zon. Alleen is dat lekkere weer minder goed voor je gazon. Hoe zorg je er ondanks de droogte voor dat jouw gras groener is dan bij de buren?

Zon, zon en nog meer zon: de komende dagen wordt het warm en droog. Dat kan ervoor zorgen dat het gras in je achtertuin het zwaar te verduren krijgt. "Maar gras gaat niet zomaar een-twee-drie dood", stelt Erwin Beltman ons gerust. Hij zorgde negen jaar lang voor de grasmat in De Kuip, het stadion van Feyenoord.

Droogte zorgt er vooral voor dat het gras er minder mooi uitziet. "Als de droogte lang aanhoudt, is het beter om niet te veel water te verbruiken", legt Gerard van 't Klooster uit. Hij werkt voor SGL System, het bedrijf dat het gras voor onder meer het Wembley Stadium in Londen en tennistoernooi Wimbledon verzorgt. "Als er met te veel drinkwater beregend wordt, zullen de drinkwatertekorten ook weer snel toenemen."

"De echt hoge temperaturen zijn er nu nog niet", zegt Beltman. "Maar als het straks dertig graden is, vindt het gras dat natuurlijk niet zo lekker. Dan zal je iedere avond toch wel een beetje moeten beregenen om het mooi te houden."

'Sproei niet te veel water'

Beltman adviseert daarom om bij echt hoge temperaturen elke avond wel even te sproeien. "Maar niet te veel", waarschuwt hij. "Als je te veel sproeit, loopt het water weg en ben je aan het verspillen. Mensen met automatische sproeisystemen kunnen beter gedurende de nacht vier keer een kwartier sproeien dan één keer een uur lang", legt hij uit.

Verder is het volgens Beltman en Van 't Klooster belangrijk om niet overdag, maar juist in de avond, 's nachts of vroeg in de ochtend te sproeien. Overdag verdampt het meeste water voordat het gras het heeft opgenomen.

"Het beste kun je rond 20.00 of 21.00 uur sproeien", zegt Beltman. Van 't Klooster: "Vroeg in de ochtend blijven de grasbladeren niet te lang nat en is de temperatuur het laagst. De kans op ongewenste schimmelziektes is dan het kleinst."

Hemelwater is het mooiste dat er is. Het valt namelijk op alle plekken tegelijk.

Erwin Beltman

Hoger maaien en op tijd beginnen

Er zijn ook nog andere dingen die je kunt doen om het gras gezond te houden. "Het is slim om het gras wat hoger te maaien. Dan houdt het grasplantje het water beter vast", legt Beltman uit.

Ook zijn er middelen die ervoor zorgen dat het gras vocht beter vasthoudt. Daardoor blijft je gras gezond en hoef je minder water te verbruiken.

Verder is het raadzaam om op tijd met het gras in je tuin te beginnen. "Zorg voor een goede voorbereiding in het voorjaar zodat de beworteling van het gras diep zit", zegt Van 't Klooster. Ook raadt hij aan om goed te kijken welke grassoort je in je tuin hebt liggen. "De ene grassoort heeft meer vocht nodig dan de andere."

En als dat allemaal niet werkt, kun je volgens Beltman het beste op een goede regenbui wachten. "Hemelwater is het mooiste dat er is. Het valt namelijk op alle plekken tegelijk", legt hij uit.