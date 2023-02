Dilemma: wel of geen azijn in je wasmachine doen?

Diverse schoonmaakgoeroes zweren erbij: een scheutje azijn toevoegen aan je was. Maar is dit eigenlijk wel zo’n goed idee? NU.nl zocht het voor je uit.

Het zijn van die tips van oma. Een scheutje azijn in je wasmachine zou vieze geurtjes uit je kleding verwijderen, je handdoeken meteen lekker zacht maken en ervoor zorgen dat je wasmachine ontkalkt. Je hebt dan geen wasverzachter of wasmachinereiniger meer nodig.

"De actieve werking van azijn zijn zuren, en die kunnen voor ontkalking of ontvetting zorgen", zegt Sanne Janssen, woordvoerder bij Milieu Centraal. "Kalk op bijvoorbeeld het verwarmingselement van je wasmachine kan ervoor zorgen dat je wasmachine meer stroom gaat verbruiken. Al is de waterhardheid in Nederland over het algemeen niet zo hoog dat dit snel voorkomt. Uit milieuoogpunt kan azijn ook afgebroken worden door de waterzuiveringsinstallaties. Gebruik hiervan heeft dus niet direct gevolgen voor het milieu."

Is azijn schadelijk voor je wasmachine?

"Onze experts raden het gebruik van azijn in wasmachines af", zegt Jennita van Herrikhuijzen van wasmachinefabrikant Miele. "We snappen de tip, want op het oog zorgt azijn ervoor dat je was of machine schoon kan worden. Maar de bijtende stoffen in azijn kunnen onder andere de rubbers van je wasmachine uitdrogen. Ze slijten er sneller door."

"Deze rubbers zorgen naast het watertransport er ook voor dat je wasmachine afgedicht is en dat waterlekkages voorkomen worden", zegt Rob Walthaus, van APPLia Nederland, de branchevereniging van producenten van elektrische huishoudelijke apparaten. "Als die te snel verouderen, neemt de kans op lekkages toe. Maar azijn kan ook het blinkend staal aantasten. Dus vaak lees je inderdaad tips voor je was, maar je leest niet dat het je machine kan beschadigen."

Janssen van Milieu Centraal: "Wij raden het gebruik van azijn niet aan en niet af, omdat er geen goed antwoord op te geven is. Het is natuurlijk ook erg afhankelijk van wat voor wasmachine je hebt en hoe veel en hoe vaak je azijn gebruikt. Daarom geldt niet voor iedereen hetzelfde advies hierin. Maar theoretisch gezien kan azijn inderdaad rubber of aluminium aantasten."

Maakt natuurazijn of schoonmaakazijn nog uit?

"Natuurazijn noemen we ook wel tafelazijn", zegt Janssen. "Dit heeft een lager percentage zuur en dus ook een lagere werking. Dit azijn kun je ook consumeren. Dat geldt niet voor schoonmaakazijn. Daar zit bijvoorbeeld ook methanol in en dat is gevaarlijk om binnen te krijgen. En probeer vooral ook geen middelen te mengen. Dit kan chemische reacties veroorzaken. Dit raden wij altijd sowieso af."

Zet je machine ongeveer één keer per maand op het programma van 90 graden.

Jennita van Herrikhuijzen, woordvoerder Miele

Wil je jouw wasmachine toch reinigen, dan hoef je niet al te ingewikkeld te doen. "Zet je machine ongeveer één keer per maand op het programma van 90 graden", zegt Van Herrikhuijzen. "Gebruik een professioneel reinigingsmiddel. Maar ook als je er niets bij doet, kan het zijn dat het water in de machine toch gaat schuimen. Dit komt omdat de restanten wasmiddel die achtergebleven zijn door het hete water oplossen."

"Of hou je bij de oorspronkelijke machinereinigers", zegt Walthaus. "Die bevatten een bepaalde balans tussen reiniging, een fris geurtje en ontkalking. Ga dus inderdaad niet zelf experimenteren. Al zitten in de meeste zepen tegenwoordig ook al diverse middelen waardoor een echte nareiniging niet meer nodig hoeft te zijn." Janssen: "Zo zit er in veel wasmiddelen bijvoorbeeld waterontharder, waardoor je al minder kalk krijgt."

Te veel wasmiddel

Een veelgemaakte fout is dat mensen te veel wasmiddel gebruiken. Voor de zekerheid. Echter kan dit ophopingen (vetluis genoemd) in je wasmachine veroorzaken. "Ook daarom is het belangrijk om af en toe op een hoge temperatuur te wassen", zegt Van Herrikhuijzen. "We merken dat vloeibaar wasmiddel vaak achterblijft als het te veel wordt gebruikt. Waspoeder kan klonteren, maar lost daarentegen wel weer makkelijker op."

De Consumentenbond laat in een reactie weten dat als je azijn gebruikt, het goed is om te checken of de garantie van je wasmachine dan niet vervalt.

