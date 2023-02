Achtergrond Dit zijn de voor- en nadelen van een troffelvloer

Troffelvloeren zijn populair vanwege het sterke materiaal en de krasbestendigheid. Vooral in de industrie worden troffelvloeren veel gebruikt. Maar zijn ze ook geschikt voor particulier gebruik? Twee experts over de voor- en nadelen.

Een troffelvloer is een naadloze vloer die wordt gemaakt van fijngemalen steentjes en kunsthars (ook wel bekend als epoxyhars). Vervolgens wordt het mengsel met een troffel uitgesmeerd tot een egale vloer. Je kunt het vergelijken met het stuken van een muur.

Hoewel een troffelvloer vaak wordt vergeleken met een gietvloer, zijn er toch verschillen. Zo wordt een gietvloer - zoals de naam al zegt - gegoten. Een ander verschil is dat voor een gietvloer drie soorten kunsthars worden gebruikt: polyurethaan (PU), epoxy en acrylaat.

Waarom kiezen voor een troffelvloer?

"Een troffelvloer is erg functioneel", zegt Serge Theunissen van VST Vloeren. "Hij is kras- en slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Troffelvloeren worden eigenlijk hoofdzakelijk gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld in restaurants en keukens. De vloer is erg duurzaam, normaal gesproken verslijt een troffelvloer niet snel."

Een troffelvloer kun je in principe overal gebruiken. "Zo'n vloer is ideaal als je 'm zwaar wilt belasten", zegt Joep Verheijen, commercieel directeur bij ontwerpbureau B-TOO. "Bijvoorbeeld in een logistiek centrum waar wordt gereden met heftrucks. Je kunt de vloer ook allerlei extra eigenschappen geven, bijvoorbeeld antislip maken."

Een troffelvloer is vooral geschikt als je interesse hebt in een industriële look in huis.

Serge Theunissen, VST Vloeren

Ook in woonhuizen kun je een troffelvloer aanleggen, ze zijn heel geschikt voor vloerverwarming. Verheijen: "Maar de vloer is vaak heel glad en clean en dat betekent dat je er alles op ziet. Sommige mensen worden daar panisch van."

Welke look geeft een troffelvloer aan een woning?

"Een troffelvloer is vooral geschikt als je interesse hebt in een industriële look in huis", zegt Theunissen. "Veel mensen vinden die uitstraling mooi, het is mode. Toch worden er niet meer troffelvloeren verkocht. We zien dat alle industriële vloeren, zoals gietvloeren en verschillende betonsystemen, het goed doen."

Wat kost het aanleggen van een troffelvloer?

Een troffelvloer is wat duurder dan de gemiddelde vloer. "Je moet dan denken aan ongeveer 80 tot 100 euro per vierkante meter", zegt Theunissen. "Maar er zijn genoeg vloeren die nog duurder zijn, denk bijvoorbeeld aan parket."

Wil je graag de betonlook, maar wil je de kosten zoveel mogelijk drukken? Volgens Verheijen zijn er dan genoeg alternatieven. "Als je keramische tegels goed legt, lijkt het op beton. Daarnaast zijn er PVC-tegels die een betonlook hebben." De kosten voor deze vloeren zijn uiteindelijk afhankelijk van de kwaliteit. Zo kan de prijs van een PVC-vloer oplopen tot ongeveer 45 euro per vierkante meter. De prijs voor keramische tegels lopen sterk uiteen: van 13 euro tot meer dan 100 euro per vierkante meter.

Duurt het lang om een troffelvloer te leggen?

"Een troffelvloer heeft een langere droogtijd dan bijvoorbeeld tegels", zegt Verheijen. Dit komt doordat verschillende lagen stap voor stap moeten worden aangelegd. "Je hebt een laag primer, een laag vloer en meestal nog twee of drie afwerklagen voordat de vloer klaar is", legt Theunissen uit. "Iedere keer zit er ongeveer een dag tussen voordat je de volgende laag kunt aanbrengen." Afhankelijk van de dikte en het aantal meters van de vloer duurt het aanleggen een aantal dagen tot een week.

