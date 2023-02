Comfortabel en gelukkig in je woning: zo wordt je huis feng shui

Onzichtbare energiestromen, vijf elementen, yin en yang: voor een nuchtere Hollander voelt feng shui waarschijnlijk vaag of zweverig. Maar de bijbehorende filosofie is eigenlijk heel praktisch en toegankelijk. Hoe werkt feng shui en wat heb je eraan in je eigen huis?

Hoewel het geen bewezen wetenschap is, wordt feng shui al duizenden jaren toegepast in woningen en werkruimtes. Het idee is dat je de ruimte om je heen optimaal vormgeeft, zodat je je overal comfortabel en ondersteund voelt.

"Onbewust word je op allerlei manieren beïnvloed door een ruimte", vertelt feng shui-deskundige Therese Uyterlinde van Circle of Home. "Je voelt je ergens misschien niet helemaal op je gemak, maar weet niet precies waarom. Vaak heb je niet eens door dat de ruimte iets met je doet."

In een ruimte met weinig licht kun je je somber voelen

"Neem bijvoorbeeld de slaapkamer", vertelt de interieurdeskundige. "Mensen omringen zich daar soms met boeken, een televisie, telefoons of laptops. Onbewust zijn dat allemaal uitnodigingen tot actie. Terwijl een slaapkamer een uitnodiging tot rust moet zijn. De basis is dat ruimtes jou ondersteunen in wat je op die plek wilt doen."

Een houvast daarbij is de balans tussen yin en yang - waar bijvoorbeeld donker en licht onder valt - en een cirkel met vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal, water). "Heeft een ruimte te weinig licht, dan kun je je somber gaan voelen", vertelt Uyterlinde. "En met heel veel licht is het ook niet fijn. Dat is ook logisch. De elementen kun je daarnaast vergelijken met seizoenen die in elkaar overlopen. Ze staan in een cyclus. Als je die aanhoudt bij je interieur, gaat er een prettige energie vloeien."

Energie wordt meteen teruggekaatst

"Je kunt je huis zien als een grote laadpaal", vertelt Feng Shui-professional Jackie Rademakers van Jackie Verbindt Mens en Ruimte. "Het is jouw plek om bij te tanken. Vanaf de voordeur wil je dat er energie doorheen stroomt. Kijk je bij binnenkomst tegen een spiegel aan, dan wordt die energie meteen teruggekaatst. Je voelt je niet uitgenodigd om verder te lopen."

Als er iets niet fijn is in je leven, kun je dat terugzien in je interieur. Veel rommel, te weinig activerende elementen, of juist te veel; het zegt iets over jou.

Therese Uyterlinde, feng shui-deskundige

Met Feng Shui kun je dus voor een fijne flow in je hele huis zorgen. Dat begint met een prettige binnenkomst, bijvoorbeeld met rustige, natuurlijke kleuren. In de woonkamer straalt je huis meer energie uit via levendige tinten en hoekjes met planten.

Glanzend zwarte keukens zien er misschien wel mooi uit, maar volgens Feng Shui passen aardtinten (zoals geel of terra) beter op die plek. En wil je je goed concentreren in een werkkamer, dan kun je beter niet met je rug naar een open ruimte zitten.

Een hoekje waar altijd rommel ligt

Heb je een kamer waar je nooit komt, of een hoekje waar altijd rommel ligt? Volgens Feng Shui gebeurt dat doordat de elementen-cyclus niet goed doorloopt. Metaal past bijvoorbeeld niet bij hout, totdat er een water-element bij zit. Dat kun je simpelweg toevoegen. Je kunt daarbij letterlijk aan water of golfpatronen denken. Maar ook zwartgekleurde accessoires vallen onder het water-element.

Verander iets kleins in je huis en kijk na een week eens wat dat met jou heeft gedaan.

Jackie Rademakers, feng shui-deskundige

Rademakers adviseert om te beginnen met een klein stukje van je huis. Elke plek vertegenwoordigt namelijk een deel van jezelf (bijvoorbeeld familie, carrière of voeding). "Kies een gebied uit waar het niet helemaal lekker loopt in je leven. Verander iets kleins op dat plekje van je huis en kijk na een week eens wat dat met jou heeft gedaan. Fantastisch om je interieur te gebruiken om je eigen leven beter te laten stromen."

'Je huis is zoiets intiems'

"Je huis is zoiets intiems", voegt Uyterlinde toe. "Als er iets niet fijn is in je leven, kun je dat terugzien in je interieur. Veel rommel, te weinig activerende elementen, of juist te veel; dat zegt iets over jou. Als je daar inzicht in krijgt, heb je de regie om dingen in je eigen voordeel te veranderen. Daardoor voelt je leven ook weer beter in balans. Die wisselwerking vind ik heel interessant."

Feng Shui-tips voor verschillende plekken in huis Entree: uitnodigend (geen volle kapstok of losse spullen), toiletdeur gesloten.

Slaapkamer: rustige kleuren, geen spiegels.

Keuken: schone plek, potten en pannen in het zicht, scherpe messen uit het zicht.

Woonkamer: levendige kleuren (groen of lichtblauw), familiefoto’s aan de muur.

Werkkamer: afgesloten ruimte, hou deur in het zicht.

