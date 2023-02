Zo voorkom je schimmel in huis en zo kom je er vanaf

1 op de 10 Nederlandse huishoudens heeft last van schimmel. Hoe voorkom je dat het zwarte goedje je huis insluipt? En wat kun je doen om er vanaf te komen?

In de winter krijgt de GGD altijd meer meldingen binnen van schimmel, zegt woordvoerder Richard Lancee. "Schimmel gedijt goed op de winterse kou. Dat houdt aan tot maart." Ook bedrijven die schimmel bestrijden hebben meer klussen in de winter.

Schoonmaakbedrijf Dolmans, onder andere gespecialiseerd in schimmelbestrijding, krijgt deze winter zelfs een "veelvoud van het normale aantal meldingen", zegt accountmanager Marcel Bolleboom. "Nu de stookkosten zo hoog zijn, houden mensen de verwarming liever uit. Ze zetten ook minder snel een raam open, terwijl dat juist zo belangrijk is."

Ventileren is essentieel

De schimmelbestrijders van Dolmans komen zelfs vaak dichtgeplakte ventilatieroosters tegen, zegt Bolleboom. "Veel mensen weten niet dat goed ventileren heel belangrijk is om vochtproblemen als schimmel te voorkomen. Zeker met de hoge energierekeningen van nu denken mensen: hoe houd ik zo veel mogelijk warmte binnen? Heel begrijpelijk natuurlijk, maar aan de andere kant is ventileren wel essentieel om schimmel te voorkomen."

Vooral bij mensen die er toch al gevoelig voor zijn, kan schimmel de luchtwegklachten verergeren.

Harald Wychgel, woordvoerder RIVM





Schimmels groeien op organisch materiaal, denk aan de groene aanslag op het restje nasi op het aanrecht. Maar huidschilfers op de muur of in de zeepresten in de douche zijn ook organisch, en dus een goede bodem voor schimmel, legt Bolleboom uit. Dus is het belangrijk om goed schoon te maken, zeker in vochtige ruimtes als de badkamer en het washok.

Hooikoortsachtige verschijnselen

Breidt het schimmelprobleem zich ondanks alle maatregelen toch uit, dan kan het leiden tot gezondheidsklachten, weet RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. "Vooral bij mensen die toch al gevoelig zijn voor luchtwegklachten, kan het erger worden." Dat uit zich vooral in allergische reacties en hooikoortsachtige verschijnselen, zoals niezen en een loopneus. Vooral astmapatiënten kunnen veel last hebben van schimmel in huis.



10 procent van alle huishoudens krijgt te maken met schimmel, berekende het RIVM. Bewoners van oudere huizen zijn het vaakst de klos. Dat zijn vaak "dichte dozen", zegt Bolleboom, waar het desondanks tocht en kiert aan het alle kanten. Het wordt snel koud, maar het vocht kan niet weg: een ideale voedingsbodem voor schimmel. In relatief nieuwe woningen zijn de isolatie en ventilatie over het algemeen een stuk beter op orde.

Wat kun je zelf doen om schimmel te voorkomen? Houd de ventilatieroosters zo veel mogelijk open

Zet de afzuiging aan tijdens het koken en douchen

Douche niet te lang en niet te heet

Zet ramen regelmatig (tegen elkaar) open

Laat het niet te koud worden in huis

Maak goed schoon, zeker in vochtige ruimtes

Hang de was buiten op of gebruik de droger

Een groot gezin produceert meer vocht dan een alleenstaande: er wordt meer gedoucht, gekookt en gewassen. In een groter huis kan het vocht beter weg dan in een klein huis. Let dus op de vochtproductie, adviseert Bolleboom. Maar hij erkent ook dat daar een grens aan zit: "Als je met zes mensen op zestig vierkante meter woont, kun je dat niet zomaar veranderen. En niet iedereen heeft de luxe om de was buiten op te hangen of in de droger te doen."

Probeer de vochtigheid laag te houden, verwarm, ventileer en houd schoon. Doe je dat niet, dan komt de schimmel zeker weten weer terug.

Marcel Bolleboom, woordvoerder schoonmaakbedrijf

Als er dan toch schimmel ontstaat, zijn er allerlei middelen om het schoon te maken. Belangrijk is om de schimmel nooit droog weg te borstelen, dan verspreiden de schadelijke deeltjes zich door de lucht. Het is een beter idee om aan de slag te gaan met een speciale schimmelverwijderaar, en daarna met een schimmelwerende verf.