Wat kun je doen aan het geluid van warmtepompen?

De verkoop van warmtepompen neemt een hoge vlucht. Maar hoe zit het met het geluid dat die dingen produceren en kan je daar iets aan doen?

De verkoop van warmtepompen groeit sneller dan die van cv-ketels, bleek vorige week uit cijfers van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI). In 2022 plaatsten installateurs bijna 100.000 warmtepompen in Nederland. Dat is bijna 40 procent meer dan het jaar ervoor.

Met een warmtepomp kun je je aardgasverbruik met 60 procent verminderen. Maar een veelgehoord nadeel van zo'n pomp, en dan vooral de buitenunit, is het geluid dat hij produceert.

"De ventilator en de compressor van de buitenunit maken geluid als hij draait", zegt Dick Reijman van branchevereniging Techniek Nederland over het licht brommende, zoemende geluid dat warmtepompen maken. "Het is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast of tafelventilator."

Hoe kun je het geluid verminderen?

Sinds 2021 worden er andere eisen gesteld aan het geluid van warmtepompen met een buitenunit. Op de erfgrens mag een pomp 's nachts nog maximaal 40 decibel en overdag niet meer dan 45 decibel produceren. Dat zit ongeveer tussen de geluidsniveaus van een huiskamer en een voorbijrijdende auto in.

Een vakbekwame warmtepompinstallateur plaatst, berekent en monteert de warmtepomp zodanig, dat die zo weinig mogelijk geluidsoverlast oplevert.

Dick Reijman, Techniek Nederland

Als het buiten heel koud is, moet de warmtepomp hard werken om ervoor te zorgen dat die ventilator en de compressor niet bevriezen. Bij zulke temperaturen maakt een warmtepomp meer geluid.

Kun je iets tegen het geluid doen? Reijman: "Een vakbekwame warmtepompinstallateur plaatst, berekent en monteert de warmtepomp zodanig, dat die zo weinig mogelijk geluidsoverlast oplevert", zegt Reijman.

Je kunt er ook voor kiezen de buitenunit te omkasten om het geluid te dempen. Volgens de Consumentenbond kost dat je zo'n 1.000 euro extra. Maar je buren zullen je dankbaar zijn. Hou er wel rekening mee dat een buitenunit met kast een stuk groter is dan een unit zonder.

Overweeg een warmtepomp met buffervat of nachtinstelling

Volgens Reijman kun je het geluid ook dempen door rubberen pootjes onder de buitenunit te plaatsen. Dat voorkomt ook zogeheten resonantie: een trillend geluid. Dat is vooral belangrijk als je je warmtepomp aan een gevel of op een balkon laat monteren.

De Consumentenbond raadt verder aan een pomp met het juiste vermogen te kiezen, zodat hij niet zo hard hoeft te draaien. Het geluidsvermogen van een warmtepomp staat vaak ook op het energielabel. Sommige warmtepompen hebben een nachtinstelling: die kun je zo instellen dat ze 's nachts niet op vol vermogen draaien en dus minder geluid maken.

De huidige generatie hybride warmtepompen is bijna geluidloos.

Dick Reijman, Techniek Nederland

Je kunt ook kiezen voor een warmtepomp met een buffervat. Daarmee kan je water opwarmen tot 60 graden, zodat het veilig te gebruiken is. Buffer je water, dan kan je warmtepomp langer op lage toeren draaien in plaats van uit staan of op vol vermogen draaien. Dat is niet alleen stiller, maar ook beter voor je apparaat.

Warmtepompen zullen steeds stiller worden

Let ook op waar de lucht heen wordt geblazen. Als je pomp langs een muur staat, dan maakt hij door de weerkaatsing van het geluid meer herrie. "Zorg voor zoveel mogelijk vrije ruimte of beplanting, maar geen muren of schuttingen rond de uitblaasopening. Een tuin met planten en gras weerkaatst veel minder geluid dan een betegelde tuin", tipt de Consumentenbond.

Warmtepompen zullen steeds stiller worden, verwacht Reijman. "De huidige generatie hybride warmtepompen is bijna geluidloos. En innovatie van de buitenunits zorgt ervoor dat de apparaten de komende jaren alleen maar stiller worden."

