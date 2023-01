Is een CO2-meter in huis nuttig?

Met de kou buiten en de hoge energieprijzen is het verleidelijk om je woning niet te ventileren. Een CO2-meter kan helpen om te bepalen wanneer je je roosters of ramen toch echt open moet zetten voor een betere luchtkwaliteit. Maar hoe effectief is zo'n meter?

De toevoer van schone lucht zorgt voor een gezond binnenklimaat. Er zijn veel CO2-meters - niet te verwarren met de CO-melder voor koolstofmonoxide - op de markt die je kunt gebruiken om te kijken of er geventileerd moet worden. "Meten is weten", zegt Remi Hompe, voorzitter van consumentenplatform Gezond Binnen. "Lucht is je eerste voeding, en we brengen zo veel van onze tijd binnen door."

Zelf heeft hij een draagbare CO2-meter, die hij meestal in zijn slaapkamer heeft staan. "Als ik in mijn slaapkamer alles dicht doe, zie ik dat 's ochtends de CO2-meter op 2000 ppm (parts per million, red.) staat. Dat is echt een hoge waarde. Ik merk dan ook dat ik vermoeid wakker word. Daarom ventileer ik er standaard en probeer ik te streven naar 1200 ppm, dat is de waarde waarvan het Bouwbesluit uitgaat."

CO2 zelf niet snel slecht

Is het CO2-gehalte inderdaad belangrijk voor een goede luchtkwaliteit? En is te veel CO2 in de lucht gevaarlijk? Rob van Strien, expert binnenmilieu bij de GGD, nuanceert: "Als er niet veel mensen in een ruimte aanwezig zijn, is een CO2-meter niet heel nuttig, want dan blijft het gehalte vrijwel hetzelfde. Maar dat betekent dan niet dat je niet moet ventileren."

Meten is weten. Lucht is je eerste voeding, en we brengen zo veel van onze tijd binnen door.

Remi Hompe, consumentenplatform Gezond Binnen

Want je hoeft niet te ventileren om de CO2, vertelt hij. "CO2 is zelf niet snel slecht, het is een indicatie dat de lucht in de ruimte ververst moet worden - en dat moet omdat er allerlei stoffen in huis rondzweven die je er liever uit laat waaien."

Schimmelvorming

Dan heeft Van Strien het over stoffen uit meubels, vloerbedekking, bouwmaterialen. "En verbrandingsgassen van kaarsen en - heel belangrijk - van koken. Ook is ventilatie nodig om vochtigheid en schimmelvorming te voorkomen."

In een slaapkamer moet je inderdaad standaard ventileren, "maar 2000 ppm is niet gevaarlijk. Pas vanaf 5000 ppm en hoger zou je klachten kunnen krijgen."

Draagbaar, met of zonder app?

Een CO2-meter vindt Van Strien dus beperkt nuttig. "Als je twijfelt over ventilatie, kun je zo'n apparaat ophangen. Dan kleurt het bijvoorbeeld rood bij 2000 ppm, en dan weet je dat je moet ventileren. Kan handig zijn, maar na een paar keer weet je het ook wel dat ventileren dus gewoon moet. Dat kun je ook meteen doen in plaats van een apparaatje kopen."

Verbrandingsgassen van kaarsen en van koken laat je liever je huis uit waaien. Ook is ventilatie nodig om schimmelvorming te voorkomen.

Rob van Strien, expert binnenmilieu GGD

Waar moet je op letten als je er toch een wilt aanschaffen? Hompe: "Je hoeft niet een heel exotisch apparaat te kopen met een app erbij of iets dergelijks. Wel zou je meteen kunnen kiezen voor meer parameters, zoals fijnstofgehalte en luchtvochtigheid. Als je echt data wilt verzamelen, moet je er op letten of het bedrijf wat er achter hangt daar veilig mee omgaat."

Wat je ook kunt doen om het apparaat te checken, is het na aankoop even bij het open raam te zetten. "Als de CO2-waarde dan niet sterk daalt richting 450 ppm, zou ik 'm meteen terugsturen." Verder adviseert Hompe een draagbaar apparaat, zodat je in verschillende ruimtes kunt meten.

Mechanische ventilatie niet altijd makkelijk

In veel (nieuwbouw)huizen is ook energiezuinige mechanische, of zelfs vraaggestuurde ventilatie. "Deze goed geïsoleerde huizen zijn duurzamer, maar het ventileren is een aandachtspunt", ziet Hompe. "Op zich is het ideaal, als er goede (roet)filters in zitten en als er een CO2-meter op zit, waardoor de ventilatie harder of zachter kan gaan. Maar je moet weten wat voor ventilatiesysteem in je huis zit en hoe je dit beste kan onderhouden. Een volledig mechanisch systeem kun je ook door een installateur laten onderhouden."

Soms voel je tocht bij deze apparaten, en dan trekken mensen de stekker eruit. Of ze doen dekens in een afzuigopening. Dat is geen goed idee.

Rob van Strien, expert binnenmilieu GGD

Dat beaamt Van Strien. "Soms voel je tocht bij deze apparaten, en dan trekken mensen de stekker eruit. Of ze doen dekens in een afzuigopening. Dat is geen goed idee. Ook kan het herrie maken, helemaal als de CO2-sensor in de slaapkamer de ventilatie harder laat draaien. In mijn straat hebben diverse mensen het systeem uit staan."

Een slechte ontwikkeling, vindt hij. "Je kunt dan beter voor een iets duurder en beter systeem gaan. Dat zouden woningcorporaties ook moeten doen. Het apparaat moet standaard op de middelste stand staan, vaak stand 2. Als je weg bent op stand 1. Bij koken en douchen stand 3, of de hoogste stand. Ventileren moet altijd, en dat is geen leuke boodschap qua energierekening, maar zo is het wel."

Aanbevolen artikelen