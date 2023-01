Hoeveel rendement haal je uit isolerende gordijnen?

Hoe meer ramen je in huis hebt, hoe meer warmte je kwijt kunt raken. Isolerende gordijnen kunnen daarom een handige manier zijn om energie te besparen. Hoewel de voordelen ook weer niet overschat moeten worden. NU.nl praat erover met twee deskundigen.

Ramen kunnen in de winter een groot energielek worden, vertelt Puk van Meegeren, energie-expert bij Milieu Centraal. "Dat is zeker het geval als je enkel glas hebt. Het hangt ook deels af van het type woning. Bij een tussenwoning heb je relatief veel ramen en weinig buitengevel, dus daar zal in verhouding meer warmte via de ramen verloren gaan."

Ben je al van plan om nieuwe gordijnen te kopen, dan zijn isolerende types volgens Van Meegeren de overweging waard. Denk daarbij aan gordijnen van zwaardere stoffen zoals velours, eventueel met een extra voering. De beste isolatie komt echter van dubbele plisségordijnen met een aluminium coating. Als je die omlaag trekt, worden er horizontale buisjes gevormd voor een isolerende luchtlaag.

Nederlanders houden gordijnen vaak open

Heb je overal in huis al normale gordijnen hangen, dan kun je je afvragen of betere varianten wel de investering waard zijn. Snel rendement kan soms veel simpeler zijn. Volgens deze reportage van CNN Travel houden Nederlanders relatief vaak hun gordijnen open.

De een doet dat om decoraties tentoon te stellen, de ander voor een mooi uitzicht of om te laten blijken dat er niks te verbergen is. Allemaal keuzes die uiteindelijk een hogere energierekening opleveren.

"Raambekleding is altijd een onderwerp van gesprek als we bij mensen langsgaan", vertelt energiecoach Kevin Priem van de EnergieBank. "De belangrijkste tip die we dan vaak geven is: gebruik ze. Als Nederlanders zijn we gewend om alles open te hebben, maar daardoor verlies je warmte. Zorg dus dat je zeker 's avonds en 's nacht je gordijnen dicht hebt."

Als gordijnen te lang zijn, vallen ze over de radiatoren heen. Dan ben je de lucht tussen het raam en de gordijnen aan het verwarmen, in plaats van je woning.

Kevin Priem, energiecoach EnergieBank

Priem bevestigt - net als Milieu Centraal - dat gordijnen vooral bij enkel glas een sterke verbetering in de isolatie laten zien. "Een veelgemaakte fout daarbij is wel nog dat gordijnen verkeerd hangen", vertelt de energiecoach. "Ze zijn dan te lang en vallen over de radiatoren heen. Dan ben je eigenlijk de lucht tussen het raam en de gordijnen aan het verwarmen, in plaats van je woning. Zorg dus dat de verwarming vrij is."

'Glasisolatie blijft de slimste keuze'

Hoewel gordijnen zeker een uitkomst kunnen zijn, benadrukt Milieu Centraal dat een goede glasisolatie de slimste keuze blijft. "Dat zou de eerste stap moeten zijn", vertelt Van Meegeren. "Als je nu enkel glas hebt, kun je heel veel warmteverlies voorkomen door over te stappen naar HR++-glas. Triple glas is nog beter, maar dan heb je ook nieuwe kozijnen nodig."

Van Meegeren realiseert zich dat zo'n investering er niet voor iedereen in zit. "Sommige mensen zullen bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van een verhuurder. Als noodoplossing zou je dan nog aan kozijnfolie kunnen denken. Maar gordijnen maken ook zeker een verschil. Zelfs bij goed isolerend glas zul je er nog rendement uit halen."

Dak, vloer, ramen, muren - wil je je huis echt goed isoleren, doe dan iets aan ál die onderdelen.

Puk van Meegeren, energie-expert Milieu Centraal

"De ramen zijn dus absoluut een belangrijke plek om goed te isoleren", besluit Van Meegeren. "Maar eigenlijk geldt dat voor veel meer onderdelen in huis: het dak, de buitenmuren, de vloer op de begane grond. Dat blijft toch het inzicht van deze tijd. Wil je je huis echt goed isoleren, dan moet je iets doen aan al die verschillende onderdelen."

