Verdienen aan het terugleveren van stroom die je met zonnepanelen opwekt wordt door de afbouw van de salderingsregeling aan banden gelegd. Is het opslaan van die stroom in een thuisaccu dan een goed idee?

Een thuisbatterij wordt gebruikt in combinatie met zonnepanelen. Met zo'n accu sla je je zelfgeproduceerde zonne-energie thuis op, en lever je minder van het overschot aan opgewekte stroom terug aan het elektriciteitsnet.

Nu de salderingsregeling voor zonnepanelen - waarbij eigenaren hun opwek met hun verbruik kunnen wegstrepen - aan een zijden draad hangt en je dus minder geld krijgt voor je teruggeleverde stroom, doemt de vraag op hoe we meer zonnestroom zelf kunnen gebruiken. Is het handig om je stroom thuis op te slaan?

"Een accu is niet zonder meer duurzaam", zegt Thijs ten Brinck, energiespecialist en oprichter van het platform WattisDuurzaam. De productie heeft flink wat milieu-impact en die maak je alleen goed als je veel zonnestroom opslaat die anders verloren was gegaan. "Maar meestal is er ook op een zonnige middag wel een buurman die jouw overschot direct kan gebruiken."

Hoeveel stroom kan een thuisbatterij opslaan?

Een thuisbatterij kan - afhankelijk van het formaat - tussen de 2 en 12 kilowattuur opslaan. Dat is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in de zomer te weinig om álle zonnestroom die je niet meteen verbruikt op te slaan, en in de winter leveren je panelen doorgaans te weinig om je batterij ermee te vullen. Je kunt dus niet de hele winter teren op je extra opwek in de zonnige maanden.

Volgens Ten Brinck kun je ook vanuit economische overwegingen nadenken over een thuisaccu. "Je houdt voor een deel je energie achter de deur, waardoor je minder energiebelasting betaalt omdat je minder energie hoeft te kopen", zegt hij.

Zet je de vaatwasser of de wasmachine aan op het moment dat je panelen stroom leveren, gaat het percentage dat je zelf verbruikt al naar 35 procent.

Mariken Stolk, Milieu Centraal

Daar staat tegenover dat je voor een thuisaccu diep in de buidel moet tasten. Een gemiddelde thuisbatterij, die 6 kWh opslaat, kost tussen de 4.000 en 5.000 euro. Hier is (nog) geen subsidie voor. Ten Brinck is daar ook geen voorstander van. "Er komt dan een subsidie die het mogelijk kan maken om geen energiebelasting te betalen. Dat voelt een beetje scheef."

Ontlasten van het elektriciteitsnetwerk

Een thuisbatterij ontlast ook het elektriciteitsnet, doordat mensen met zonnepanelen minder stroom aan het net leveren. "Dat kan inderdaad, maar alleen als wordt afgesproken dat je ze alleen oplaadt als de zon het felst schijnt", zegt Martien Visser, die als hoogleraar Energie is verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen.

"In de praktijk voorzie ik dat ze direct in de ochtend zullen worden opgeladen. Je weet immers maar nooit. Bovendien zullen ze ook worden opgeladen op winterse dagen wanneer er veel wind op zee is. Dan kunnen batterijen juist aanleiding geven tot extra netwerkbelasting." Volgens Visser moet je ook maar net plek hebben voor een thuisaccu; die nemen doorgaans 1 vierkante meter in beslag.

Slecht voor het milieu?

Milieu Centraal zegt dat het voordeel voor het stroomnet klein is: het net voor huishoudens raakt immers soms kort overbelast. Die organisatie noemt een thuisbatterij "nog geen aanrader". Want ook de manier waarop een thuisaccu wordt gemaakt, met metalen als lithium, koper en nikkel, is niet heel milieuvriendelijk. Liever ziet Milieu Centraal dat de opslag van zonnestroom grootschaliger wordt georganiseerd, bijvoorbeeld op wijkniveau.

Volgens Milieu Centraal verbruikt een huishouden met zonnepanelen nu 30 procent van de opgewekte stroom direct zelf. 70 procent gaat dus terug naar het net. Het zou beter zijn om te kijken hoe je je eigen zonnestroom beter kan benutten, zegt Mariken Stolk van die organisatie. "Zet je de vaatwasser of de wasmachine aan op het moment dat je panelen stroom leveren, gaat het percentage dat je zelf verbruikt al naar 35 procent."

De bekende meteoroloog Helga van Leur kwam daarom met een 'energieweerbericht', om te kijken wanneer je het best je opgewekte stroom kunt gebruiken.

