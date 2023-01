Wanneer is glasisolatie een goed idee?

Wie op een koude winterdag naast het raam zit, merkt het waarschijnlijk meteen: ramen laten behoorlijk wat kou door. Investeren in glasisolatie kan dus een slimme manier zijn om de energiekosten te drukken. Welke overwegingen zijn belangrijk?

Sinds de gasprijzen door het dak gaan, ziet Milieu Centraal de interesse in energiebesparing fors toenemen. "En het isoleren van ramen staat zeker in de top tien van onderwerpen waarover mensen meer willen weten", zegt Puk van Meegeren, energie-expert bij de voorlichtingsorganisatie.

Vijf vormen van glasisolatie

Er bestaan momenteel vijf types glas waar woningeigenaren mee te maken kunnen hebben: enkel glas, dubbel glas, HR++-glas, triple glas (ook wel HR+++-glas genoemd) en vacuüm glas. Wat enkel en dubbel glas is, verklapt de naam al.

Maar wat is HR++-glas eigenlijk? "Dat is ook dubbel glas, maar met twee belangrijke verschillen", zegt van Meegeren. "Er zit een isolerende coating op en tussen de glasplaten zit het edelgas argon, dat ook isolerend werkt." Triple beglazing heeft dezelfde kenmerken als HR++-glas, maar het bestaat uit drie glasplaten, waardoor het nóg beter isoleert.

Ga maar na: wat isoleert beter? Een spouwmuur opgevuld met twintig centimeter isolatiemateriaal of een ruit van drie centimeter dik?

Eddy Hagedoorn, adviseur De Energiebespaarders

Vacuüm glas is een relatief nieuwe vorm van glasisolatie. Het gaat om dubbel glas met een héél klein beetje ruimte ertussen. Het isoleert net zo goed als triple beglazing, maar is slechts 8 millimeter dik en daarom ook een stuk lichter. Daardoor kan het ook geschikt zijn voor oude woningen en monumentale panden, waar de kozijnen soms niet sterk genoeg om zwaardere ruiten te dragen. Belangrijk nadeel: het is ongeveer drie keer zo duur als andere vormen van glasisolatie.

De U-waarde van beglazing, wat is dat?

De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in U-waarde. Daarbij geldt: hoe lager die is, hoe beter. Eddy Hagedoorn, adviseur duurzaam wonen bij De Energiebespaarders, legt uit: "De warmte in je huis 'lekt' als het ware naar buiten. Hoe meer weerstand de warmte ondervindt bij het weglekken via ramen, hoe lager de U-waarde is." Enkel glas isoleert bijzonder slecht en heeft een U-waarde van 5,8. Triple beglazing (in een nieuw kozijn) isoleert juist erg goed en heeft een U-waarde van tussen de 0,9 tot 0,4.

Máár… hoe goed een ruit ook geïsoleerd is, het is en blijft het zwakke punt van je huis, benadrukt Hagedoorn: "Ga maar na: wat isoleert beter? Een spouwmuur opgevuld met twintig centimeter isolatiemateriaal of een ruit van drie centimeter dik?"

Prijskaartje en de terugverdientijd

Daar komt bovenop dat glasisolatie een behoorlijk prijskaartje heeft. Van Meegeren: "Laten we uitgaan van een hoekwoning - die zit qua energieverlies tussen een tussenwoning en een vrijstaande woning in. Met 22 vierkante meter aan raamoppervlak. Dan liggen de totale kosten voor HR++-glas rond de 3.700 euro."

Goed nieuws: je kan tot wel 30 procent van de investering terugkrijgen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Maar dan zit je alsnog op een prijskaartje van ongeveer 2.500 euro. Ter vergelijking: spouwmuurisolatie kost (minus subsidies) gemiddeld zo'n 1.500 euro.

Als je enkel glas hebt, zou ik vandaag nog de glazenzetter bellen.

Puk van Meegeren, energie-expert Milieu Centraal

De besparing die je met spouwmuurisolatie realiseert, ligt wel beduidend hoger dan die van glasisolatie. Hagedoorn: "De meeste woningen in Nederland hebben in ieder geval dubbel glas. Dat heeft al een U-waarde van 2,8. De besparing die je realiseert met een overstap op HR++-glas (U-waarde: tussen de 1 en 1,2) is dan beperkt. Spouwmuurisolatie heb je gemiddeld binnen één tot drie jaar terugverdiend. Bij glasisolatie praat je vaak over een terugverdientijd van tien jaar."

Wanneer is het slim om toch te investeren?

Wanneer is het dan toch slim om in glasisolatie te investeren? "Als je enkel glas hebt, zou ik vandaag nog de glazenzetter bellen", zegt Van Meegeren. "Dat is zo'n groot energielek, het loont heel erg om zo snel mogelijk over te stappen op, in ieder geval, HR++-glas."

Daarnaast kan dubbel glas lek zijn, vult Hagedoorn aan: "Dan zit er vocht tussen de twee glasplaten, heeft het geen isolerende werking meer en moet het sowieso vervangen worden. Dan kan je net zo goed voor HR++ of triple glas gaan."

Staan er toch steigers al naast je huis omdat er geschilderd wordt? Ideaal moment om ook in glasisolatie te investeren.

Puk van Meegeren, energie-expert Milieu Centraal

Maar er zijn meer redenen om glasisolatie te overwegen. Het levert namelijk ook comfortwinst op. "Vaak staat er een bank of stoel voor het raam. Hoe beter je isoleert, hoe prettiger je daar zit", zegt Van Meegeren. "En nog een voordeel: het dempt geluid van buiten beter." Hagedoorn beaamt dat glasisolatie tot meer wooncomfort leidt: "Maar dikke gordijnen voor de ramen hangen, kan ook al wonderen doen."

Klussen combineren

Toch kan investeren in glasisolatie ook interessant zijn voor mensen die al dubbel glas hebben, besluit Van Meegeren. "Wat we wel eens adviseren, is om klussen te combineren. Stel dat je kozijnen binnenkort geschilderd moeten worden, dan komen er toch al steigers naast je huis te staan. Dat is een ideaal moment om ook in glasisolatie te investeren. Als je dan meteen zorgt voor goede kierdichting en nieuwe tochtstrippen, ben je onder de streep een stuk goedkoper uit."

Hagedoorn voegt daar nog een belangrijk advies aan toe: "Let ook op de ventilering. Het vocht in je huis moet goed afgevoerd worden en in een goed geïsoleerd huis gaat dat lastiger. Isoleren is goed, ventileren is beter, zeg ik altijd."

