Kerstboom weg: wat doe je met die leegte in de woonkamer?

Nu de vrolijke en gezellige kerstspullen zijn opgeruimd, kan je huiskamer opeens aanvoelen als een kille en kale plek. Hoe ga je daarmee om? NU.nl laat een aantal deskundigen tips geven.

Traditioneel loopt de kerstperiode tot Driekoningen, op 6 januari. Dit weekend is dus het uitgelezen moment om je oude huiskamer weer terug te halen. Maar dat geeft lang niet bij iedereen een tevreden gevoel.

"Het kan een beetje somber in huis worden", vertelt interieurdeskundige Kimberley Eijkemans. "Veel mensen vinden het lastig om de gezelligheid te behouden. Je bent alle mooie lichtjes kwijt, maar de dagen zijn nog steeds kort."

Een kille sfeer komt vaak door een gebrek aan licht en kleur. "Het zou kunnen dat je gewoon te weinig verlichting in huis hebt", legt Eijkemans uit. "Dan kan het al helpen als je een lamp op de oude plek van de kerstboom neerzet."

Het nieuwe jaar is sowieso een goed moment om over je interieur na te denken. "Loop overal eens langs nu de kerstdecoratie weg is", vertelt de interieurdeskundige. "Staan de banken en tafeltjes op een goede plek? Je kunt nu alles met een frisse blik bekijken. Je zou bijvoorbeeld een paar meubels kunnen verschuiven, als je daar de ruimte voor hebt. Zo vul je een kale plek weer op."