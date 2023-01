Wat doet een makelaar precies voor je?

Wie een huis wil kopen of verkopen, schakelt meestal een makelaar in. Wat doet een makelaar precies voor je en wat is de toegevoegde waarde?

Eerst maar eens de cijfers. In 2022 zijn er volgens makelaarsvereniging NVM ongeveer 195.000 woningen verkocht. Daarvan is 70 procent via of door een bij NVM aangesloten makelaar verkocht. 15 procent van de verkochte huizen is verkocht via makelaars van de twee andere brancheverenigingen: VBO en VastgoedPRO.

Dat wil zeggen dat er 15 procent door een makelaar zonder branchevereniging of zonder makelaar is verkocht. Een verdeling van die laatste 15 procent is er niet.

Samenvattend: het grootste deel van de huizen wordt via een makelaar verkocht. "Het verkopen van een huis is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid", zegt NVM-woordvoerder Marc van der Lee.

Makelaars kennen de lokale huizenmarkt - en daarmee ook de waarde van huizen. Ze kunnen de verkoper wijzen op valkuilen en gebreken, zodat ze niet voor onverwachte kosten of nare verrassingen komen te staan. Daarnaast bepalen makelaars een verkoopstrategie, zodat je niet te weinig voor je huis krijgt.

De voor- en nadelen van een makelaar

Van der Lee weet nog meer voordelen. "Een makelaar kan advies geven over aanpassingen, zoals een verbouwing of verduurzaming waardoor de waarde stijgt", zegt hij.

"Een makelaar kan je behoeden voor eventuele juridische haken en ogen, beschikt over allerlei tools en een complete database waardoor hij of zij precies weet wat een huis echt waard is. Daarnaast helpt een makelaar je het hoofd koel te houden en ervoor te zorgen dat je niet te veel betaalt en overwogen keuzes maakt."

Makelaars die bij NVM aangesloten zijn, moeten diploma's en certificaten hebben en moeten zich aan erecodes en kwaliteitsstandaarden houden.

Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als: welke werkzaamheden verricht de makelaar? Hoe hoog is de vergoeding?

Als je wil dat je huis op huizenplatform Funda komt, heb je een makelaar nodig, weet woordvoerder Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging voor huizenbezitters adviseert - mocht je een makelaar in de arm nemen - wel goede afspraken te maken.

"Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als: welke werkzaamheden verricht de makelaar? Hoe hoog is de vergoeding? Worden er nog andere kosten in rekening gebracht? Moet je iets betalen als je de opdracht intrekt?", zegt Hovener.

Dat vinden wij geen goede zaak. Wij vinden dat potentiële kopers mét een makelaar en potentiële kopers zonder makelaar evenveel kans moeten hebben.

Hoe zit het de aankoopmakelaar?

En dan is er nog de aankoopmakelaar. Minder populair, want veel mensen kiezen ervoor zelf een huis te zoeken en te kopen. Zo'n aankoopmakelaar helpt je als koper met alles wat bij het kopen van een huis komt kijken. "Dat is meer dan een koper wellicht in eerste instantie verwacht had", zegt Van der Lee.

"Denk aan een onderzoeksplicht, juridische zaken, het energielabel, een bouwkundige keuring, en bij appartementen een vereniging van eigenaren. Deze makelaar wijst op zaken als bouwkundige aspecten, ontbindende voorwaarden en gemeentelijke bepalingen."

Oneerlijke biedingspraktijken

Toen de woningmarkt anderhalf jaar geleden overkookte, waren kopers volgens Vereniging Eigen Huis sneller geneigd er eentje in te schakelen. "Wij kregen in ons Meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken in de zomer van 2021 veel meldingen binnen van huizenzoekers", vertelt Hovener.

"Zij voelden zich verplicht om een makelaar in te schakelen om er maar tussen te komen, omdat ze zonder makelaar geen kans maakten op een woning."

"Dat vinden wij geen goede zaak", zegt Hovener. "Wij vinden dat potentiële kopers mét een makelaar en potentiële kopers zonder makelaar evenveel kans moeten hebben. Maar de vraag is of dit nog steeds zo is, nu de woningmarkt wat minder oververhit is."

Het heeft volgens Hovener ook nadelen om een aankoopmakelaar te hebben. "Het kan prijzig zijn en je hebt geen direct contact met de verkopende partij."

Het voordeel is volgens Hovener dat de aankoopmakelaar als eerste op de hoogte is van huizen die op de markt komen. Je hebt een expert aan je zijde, je krijgt een objectieve mening over een woning en er wordt veel werk voor je uit handen genomen. Van der Lee: "Daar hoort ook de juiste onderhandelingsstrategie bij."

