Oliebollenvet door de gootsteen: klassieke en peperdure nieuwjaarsfout

Wil je op Nieuwjaarsdag van alle troep af, dan kan het verleidelijk zijn om snel het oliebollenvet door de gootsteen te spoelen. Deze fout wordt massaal gemaakt: loodgieters zien in januari overal dichtgeslibde leidingen. Deskundigen geven tips om je een hoop gedoe en onnodige kosten te besparen.

Na een maand van culinaire hoogstandjes nemen de problemen in januari vaak toe. Robert Schmidt van loodgieter.nl weet er inmiddels alles van. "Met Kerst wordt er al van alles gebakken en gefrituurd. Dan kunnen leidingen al licht dichtslibben. Als daar vervolgens nog oliebollenvet overheen komt, weet je dat het begin januari weer raak is met verstoppingen."

Vette pannen en gourmetplaten kun je beter eerst afnemen met een stukje keukenrol. Dat kun je vervolgens kwijt bij het gft-afval. Vet wegspoelen via het toilet lijkt op het eerste oog misschien goed te gaan, maar levert ongemerkt problemen op. Ieder jaar trekt de Unie van Waterschappen weer aan de bel. Samengeklonterd vet vormt een harde, dikke drijflaag die bij een rioolgemaal moeilijk weg te krijgen is. Oliebollenvet kost zo steeds weer miljoenen euro's. Uiteindelijk betaal je daar zelf aan mee in de vorm van waterschapsbelasting.

Maar de meeste problemen ontstaan volgens Schmidt bij de gootsteen. "Vaak zit het probleem dieper dan het keukenkastje. Het kan nog weleens helpen om middeltjes als soda, cola en Dreft met warm water door te spoelen. Mensen proberen zelf ook weleens iets met een veer die ze bij de bouwmarkt kopen. Die zijn vaak te dun en komen dan in een leiding vast te zitten. Een loodgieter kan er vervolgens niet meer bij met zijn spiraal, omdat zijn machine dan kapotgaat."

Vloeibare ontstopper vreet lijm weg en zorgt voor lekkage

Schmidt waarschuwt verder nog voor vloeibare gootsteenontstoppers. "Zulke stoffen kunnen juist heel slecht zijn voor je leidingen. Ze branden misschien een klein gaatje in het vet, waardoor alles tijdelijk weer even doorloopt. Maar het vreet bijvoorbeeld ook lijm tussen je leidingen weg. Dat zorgt weer voor lekkage." Ook Milieu Centraal raadt dit soort middeltjes af.

Mensen zijn in nood en denken er van tevoren niet aan goede afspraken te maken over wat ze gaan betalen.

Consumentenbond

Heb je thuis een verstopping, dan zal je meestal een paar honderd euro kwijt zijn aan een loodgieter. Dat bedrag kan flink oplopen als je niet goed oplet. Malafide bedrijven - die vaak hoog in Google staan - kunnen zomaar duizenden euro's vragen. "We krijgen hier veel klachten over", vertelde de Consumentenbond eerder aan NU.nl.

Zo kan een leiding er door oliebollenvet gaan uitzien. Foto: Loodgieter.nl

"Mensen zijn in nood en denken er van tevoren niet aan goede afspraken te maken over wat ze gaan betalen. Zeker als je ter plekke afrekent om ervan af te zijn, wordt het heel lastig om je geld nog terug te krijgen."

Bakvet weer in de fles gieten en inleveren bij een inzamelpunt

Natuurlijk kun je jezelf veel van dit soort ellende besparen. Er zijn slimmere manieren om op Nieuwjaarsdag van je oliebollenvet af te komen. Eric van der Blom, sanitairspecialist bij Techniek Nederland, vertelt dat je gebruikt bakvet weer terug kunt gieten in de fles. "Zo'n oude verpakking kun je inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Dan kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is een groene energiebron."

Via de website van Frituurvet Recycle Het vind je verschillende inzamelpunten. Gebruik je vast frituurvet, dan heeft de Vogelbescherming nog een tip. Je kunt dat namelijk samen met kokosvet en een mengsel van zaden in een pannetje smelten. Giet dat in een vorm (bijvoorbeeld een theeglas of melkkarton) en laat er een touwtje uit steken. Op die manier maak je een vetbol voor vogels in de winter.

