Hoe weet je of je cv-ketel toe is aan vervanging?

Hoe weet je hoelang je cv-ketel meegaat? "De technische levensduur van een cv-ketel bedraagt gemiddeld tussen de tien en vijftien jaar", zegt Dick Reijman van branchevereniging Techniek Nederland. "Bij oudere ketels neemt de kans op storingen toe. Een nieuwe moderne ketel is bovendien meestal een stuk zuiniger in het gebruik."

Hoe vaak moet je je ketel (laten) nakijken?

Eén keer in het jaar of één keer in de twee jaar, zeggen Visser en Reijman. "In de handleiding is te vinden hoe vaak jouw ketel onderhoud nodig heeft", voegt Reijman daaraan toe.