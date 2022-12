Zo ga je de feestdagen brandveilig tegemoet

In de decembermaand worden de gourmetstellen, kaarsjes en kerstverlichting weer massaal uit de kast getrokken. Maar sta je ook genoeg stil bij de brandrisico's in deze tijd van het jaar? NU.nl laat zien waar het vaak misgaat en geeft tips om je huis en elkaar veilig te houden.

Brandwondenarts Annabel Snoeks ziet in december steevast een toename van het aantal patiënten. "Dat is goed te verklaren", vertelt ze. "Vuurwerk ligt voor de hand. Maar omdat het een koudere maand is, zijn er bijvoorbeeld ook ongelukken met kachels. Kleine kinderen kunnen daar met hun handen tegen aankomen. Of mensen raken ongeduldig bij het aansteken van de kachel en spuiten er vloeistoffen op."

Rond de feestdagen zijn kaarsen en gourmetstellen vaak boosdoeners. "Een potje met brandende gel valt over tafel, of mensen komen met een mouw in het vuur", licht Snoeks toe. "Als iemand voor een grote groep moet koken en met meer gaspitten dan normaal werkt, zie je ook ongelukken gebeuren. Daarnaast kunnen rondrennende kinderen in de drukte hete chocomelk of thee over zich heen krijgen."

De brandweer waarschuwt voor kerstversiering en bomen die vlam kunnen vatten. Kunstbomen zijn brandveiliger. Let er verder op dat je spar geen nooduitgang blokkeert en stevig is vastgezet.

Sluit het snoer van de kerstverlichting altijd aan op een elektragroep met randaarde. Dat zijn stopcontacten met twee metalen delen aan de boven- en onderkant van de contactdoos. Zorg dat de groep ook is beveiligd door een aardlekschakelaar. Die zit in de meterkast en houdt de inkomende en uitgaande stroom in huis in balans.

"Koppel geen verlengsnoeren of stekkerdozen aan elkaar", adviseert elektrotechnisch specialist John van Vugt van Techniek Nederland. Hij pleit ervoor om oudere verlichting te vervangen door ledlampjes. De buitenverlichting moet uiteraard tegen water bestand zijn. Die verlichting kun je herkennen aan de code IP44 op de verpakking.

Veel jonge slachtoffers door TikTok-challenge

De jaarwisseling is in zicht, dus ook vuurwerk vliegt weer over de toonbank. Wel geldt er een verkoop- en afsteekverbod op knalvuurwerk, vuurpijlen, single shots, babypijlen en romeinse kaarsen. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) gaan Nederlanders daardoor vaker op zoek in buurlanden. "Veel consumenten halen illegaal vuurwerk uit België en via webshops uit Polen", vertelt BPN-voorzitter Leo Groeneveld.

Tijdens de afgelopen twee coronajaarwisselingen was volgens Snoeks, werkzaam bij Brandwondencentrum Beverwijk, een positief verschil te zien ten opzichte van een 'normale' jaarwisseling. "Heftige brandwonden door vuurwerk waren er minder. Maar wat we evengoed heel veel hebben gezien, zijn kinderen met vuurwerkletsel. Dat gaat dan vaak om vuurwerk dat je het hele jaar door kunt kopen."

Kinderen komen binnen met brandwonden onder hun voetzool. Vaak moeten ze ook geopereerd worden, dus het is best heftig.

Annabel Snoeks, brandwondenarts

De brandwondenarts verwijst daarbij naar een TikTok-challenge, die ook dit jaar voor slachtoffers zorgt. "Kinderen stampen op vuurwerk, om een hardere knal te krijgen. Dat gaat vrij vaak mis. Ze komen binnen met brandwonden onder hun voetzool. Ondanks waarschuwingen zien we het sinds oktober alweer veel terugkomen. Vaak moeten jongeren ook geopereerd worden, dus het is best heftig."

Om Kerst en de jaarwisseling veilig en vrolijk te houden, heeft Snoeks nog een paar laatste tips. "Kaarsen zijn heel gezellig en knus, maar denk goed na waar je ze plaatst. Zet ze niet op een tafeltje waar iedereen langsloopt, of waar kinderen er makkelijk bij kunnen. Mensen zijn weer in grotere groepen bij elkaar en worden misschien ook onvoorzichtiger als er alcohol in het spel is. We verwachten dus dat er dit jaar meer ongelukken zullen gebeuren dan in coronatijd."

Kijk uit met kruiken Brandwondencentrum Beverwijk ziet 's winters veel ongelukken met kruiken gebeuren. Let op of een kruik goed is afgesloten en niet lekt. Tegen een hete kruik in slaap vallen kan voor problemen zorgen. Gebruik nooit kokend water, want daar kan een kruik van knappen.

