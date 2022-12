Dit zijn de voor- en nadelen van het gebruiken van een airco als verwarming

Steeds meer mensen zoeken vanwege de hoge gasprijzen naar alternatieven om het huis mee te verwarmen. De airco, eigenlijk bedoeld om je huis 's zomers mee af te koelen, is er één van. Maar is dat aan te raden?

Een airco werkt min of meer als een warmtepomp, waarbij opgewarmde lucht de kamer in wordt geblazen. "Het is een energiezuinige manier van verwarmen", zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal. "Het is ongeveer net zo effectief als het verwarmen met een (hybride) lucht-waterwarmtepomp."

Maar dat geldt alleen voor moderne, zogeheten single split-airco's met het hoogste energielabel. Single split-airco's bestaan uit een binnen- en buitenunit die met elkaar verbonden zijn, waarmee je maar één ruimte in huis kunt koelen. Je hebt ook nog multi split-airco's. Daarmee kun je wél meerdere ruimtes koelen. Een mobiele airco kun je volgens Mintjes niet als verwarming gebruiken.

Is verwarmen met de airco goedkoper dan verwarmen met gas?

Door je huis te verwarmen met de airco bespaar je gas. Omdat je warme lucht naar binnen blaast, heb je een warm huis en hoef je de cv niet aan te zetten. Maar je gebruikt wel (meer) stroom. Ben je goedkoper uit?

"Dat ligt aan hoe energiezuinig de airco is. Ga dus voor een airco met een duurzaam energielabel, want oudere airco's kosten veel meer stroom om te verwarmen", zegt energiedeskundige Joris Kerkhof van Independer. "Daarbij is het ook weer belangrijk hoe goed je huis geïsoleerd is. Is je huis minder goed geïsoleerd, dan heeft een airco meer stroom nodig om je huis te verwarmen."

Als je zonnepanelen hebt en je zet de verwarming niet in elke kamer aan, dan is het verwarmen met de airco een goed idee.

Joris Kerkhof van Independer

"Een single split-airco verwarmt één kamer en verbruikt 0,70 kilowattuur (kWh) stroom per uur", weet Kerkhof. "Een multi split-airco kan meerdere kamers verwarmen en verbruikt 1,65 kWh per uur. "Stel dat je de airco op een koude dag zestien uur aan hebt staan. Dat kost je 8,40 euro per dag in het geval van de single split. Heb je een multi split, dan ben je 18,48 euro kwijt."

Wanneer is verwarmen via de airco een goed idee?

Verwarm je met de cv-ketel op gas, dan stook je er in deze koude dagen ongeveer 7 tot 10 kuub per dag door. "Als we uitgaan van het gemiddelde van 8,5 kuub, en 1 kuub is 2,75 euro, dan kost dat je 23,38 euro per dag." Daarbij moet wel gezegd worden dat je met de cv-ketel je héle huis verwarmt, iets wat met een multi split-airco - mits je maar enkele kamers hebt - niet lukt.

"Een airco kan zeker goedkoper zijn als je niet je hele huis wil verwarmen. Voor het verwarmen van je hele huis is een cv-ketel wel goedkoper. Maar als je zonnepanelen hebt en je zet de verwarming niet in elke kamer aan, dan is het verwarmen met de airco een goed idee", zegt Kerkhof. Een voordeel is volgens hem dat airco's een kamer ook vaak sneller op temperatuur krijgen.

Wat zijn de nadelen van verwarmen met de airco?

Milieu Centraal raadt de airco zelfs juist aan als verwarming in de winter en niet als verkoeling in de zomer. In de zomer is de verkoeler een stroomslurper die ook nog eens slecht is voor het klimaat. Maar ook aan de airco als verwarming kleven nadelen.

"Verwarmen met een airco geeft een ander comfort dan verwarmen met centrale verwarming en radiatoren. Doordat de warmte met een luchtstroom wordt verspreid, kun je last van tocht ervaren. Hierdoor kan het nodig zijn de temperatuur hoger in te stellen", zegt Mintjes. "Ook is er geen radiator die de koudeval voor de ramen opvangt." En de airco zorgt ook niet voor ventilatie, maar pompt de binnenlucht rond.

Volgens Kerkhof maken sommige airco's ook redelijk wat geluid. "Er zijn verschillende warmtepompen die zeker op de langere termijn beter, zuiniger en duurzamer kunnen zijn. Maar daar staat tegenover dat dit forse investeringen zijn." Het feit dat mensen een airco gebruiken om het huis te verwarmen, heeft ook te maken met de lange wachttijden voor warmtepompen. "Een airco is een investering, maar lang niet zo'n grote als een warmtepomp. Voor beide geldt dat je voor een groot gedeelte van het gas af kan."

