Dit kun je doen om vorstschade in de tuin te voorkomen

Nu het steeds kouder begint te worden, zal je misschien al een schuin oog op de buitenplanten hebben. Gaan ze de winter wel overleven? En wat kun je nu vast doen om vorstschade te voorkomen? NU.nl zoekt het uit met de hulp van twee deskundigen.

Laten we beginnen met goed nieuws: veel plantensoorten zijn gewoon bestand tegen de Nederlandse kou. Van beukenhaag tot lavendel, van hortensia tot passiebloem; ze zijn allemaal winterhard. Zulke planten kun je de komende tijd dus met rust laten. Bij andere soorten moet je iets beter opletten.

"De laatste jaren zie je steeds vaker exotische planten in tuinen", vertelt Erik Geuze van hoveniersbedrijf Leef! Je Tuin. "Denk aan olijfbomen, oleanders en kurkeiken. Zulke planten zijn wel kwetsbaarder voor kou. Maar het klimaat verandert ook. Twintig jaar geleden kon je een Afrikaanse lelie 's winters niet in je tuin zetten, maar nu gaat dat vaak gewoon goed. Zolang je ze maar op de juiste plek neerzet."

Potplanten zijn kwetsbaarder

Heb je ruimte om een exoot op een zonnige plek te zetten, beschut tegen gure oostenwind, dan komt hij meestal prima de winter door. "Potplanten zijn wel kwetsbaarder", legt Geuze uit.

"Dat heeft dan niet zozeer te maken met de takjes of bladeren, maar met de haarworteltjes. Die gevoeligste delen zitten tegen de rand van de pot aan, dus bevriezen ze eerder. Om schade te voorkomen, kun je zulke planten het beste in de volle grond zetten."

Het voordeel van potplanten is natuurlijk ook dat je ze kunt verplaatsen naar een beter beschutte plek. Haal ze alleen niet naar je woonkamer.

Lieuwe Miedema, Directplant.nl

"Hoe kleiner de pot, hoe meer kans je hebt op problemen", voegt Lieuwe Miedema van Directplant.nl toe. "Het kan slim zijn om de pot te beschermen, bijvoorbeeld met jute. Maar het voordeel van potplanten is natuurlijk ook dat je ze kunt verplaatsen naar een beter beschutte plek. Haal ze alleen niet naar je woonkamer. Daar is het te warm en droog voor buitenplanten. Een schuur of garage is beter."

Kant-en-klare beschermhoezen

"Een tuin op het zuiden in de stad zal minder snel problemen opleveren dan een plek op het platteland", vervolgt Miedema. "Minder winterharde planten staan verder liever niet te nat in de winter. Zandgrond is bijvoorbeeld wenselijk, omdat het water daar sneller kan weglopen. Als je vijg of palm niet op een fijne plek staat, kan het handig zijn om hem te beschermen. Jute of een vliesdoek werkt dan goed. Tegenwoordig zijn er zelfs kant-en-klare beschermhoezen te vinden."

Als je daar gewoon bladeren op laat liggen, loopt je plant in het voorjaar gewoon weer mooi uit.

Erik Geuze, hoveniersbedrijf Leef! Je Tuin

Gebruik liever geen plastic om je planten in te pakken, om te voorkomen dat ze gaan rotten bij nat weer. Denk er na de vorst ook aan om de bescherming weer weg te halen, zodat je planten genoeg zonlicht kunnen pakken.

Hoe herken je vorstschade?

Is de winter heel streng, dan kun je evengoed pech hebben. Vorstschade herken je dan bijvoorbeeld aan bruine of zwarte bladeren, of slaphangende takken. Maar zelfs in zulke gevallen kunnen planten zich vaak nog aardig herstellen. Soms duurt dat een paar maanden.

"Bij een strenge winter kan er altijd een plantje uitvallen", zegt Geuze. "Maar de laatste jaren valt het erg mee. Laat in je borders wel gewoon lekker de bladeren liggen. Die hebben een isolerende werking. Een Afrikaanse lelie sterft bijvoorbeeld wel af in de winter, maar de kluit blijft in leven. Het is dan belangrijk om de grond beschermd te houden. Als je daar gewoon bladeren op laat liggen, loopt je plant in het voorjaar gewoon weer mooi uit."

