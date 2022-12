Zonnepanelen huren in plaats van kopen: is dat slim?

Met de huidige hoge energieprijzen zijn zonnepanelen in trek bij consumenten. Voor wie niet kan of wil kopen, zijn er ook genoeg aanbieders op de markt die de panelen verhuren. Is het slim om zonnepanelen te huren?

Het kopen van tien zonnepanelen, die na 25 jaar vervangen moeten worden, kost je op papier gemiddeld 5.400 euro. In de praktijk wordt de 21 procent btw door de overheid betaald, waardoor je doorgaans zo'n 900 euro goedkoper uit bent. Maar wat als ook dat te duur is?

Regelmatig vallen er foldertjes op de mat voor het huren van zonnepanelen, van aanbieders als Nuon, Zelfstroom, Solease of Hallostroom. Voor zo'n tien zonnepanelen op je dak betaal je dan tussen de 60 en 80 euro per maand. Vervanging en reparatiekosten zijn meestal inbegrepen. Je betaalt dus tussen de 7.200 en de 9.600 euro om tien jaar gebruik te kunnen maken van zonnepanelen, of 10.800 tot 14.400 euro om dat vijftien jaar te kunnen doen.

Niet iedereen zit op BKR-registratie te wachten

"In deze tijd met de huidige energieprijzen kan huren een interessante optie zijn", zegt zonnepanelenexpert Tijmen van de Pol van Gaslicht.com. "Wel blijft kopen voordeliger. Zelfs het afbetalen van een lening om zonnepanelen te plaatsen is, zeker met de huidige overheidssubsidies, op termijn een goedkopere keuze. Maar het is begrijpelijk dat niet iedereen op een BKR-registratie zit te wachten."

Als je je huis verkoopt, zal je rekening moeten houden met de kosten van het overnemen of meenemen van je zonnepanelen, of het verbreken van je contract.

Tijmen van de Pol

Met tien zonnepanelen wek je volgens Milieucentraal gemiddeld iets meer dan 3.200 kilowattuur op, terwijl het gemiddelde stroomverbruik van een Nederlands huishouden rond de 2.400 kilowattuur ligt. Bij de huidige energietarieven van boven de 50 cent per kilowattuur komt dat neer op een behoorlijk riante besparing, of je nu huurt of koopt. Verhuurbedrijven spreken op hun websites bij tien zonnepanelen van besparingen tussen de 600 en 800 euro per jaar, afhankelijk van je verbruik en met inbegrip van de huurprijs.

Wat als je je huis verkoopt?

Waar je rekening mee moet houden, is dat je bij een huurcontract meestal tien jaar of langer vastzit aan je zonnepanelen, zegt Van de Pol. "Als je je huis verkoopt, zal je rekening moeten houden met de kosten van het overnemen of meenemen van je zonnepanelen, of het verbreken van je contract. Die kosten verschillen nogal, dus het is van belang om daar van tevoren over na te denken."

Ook is het verstandig om de voorwaarden voor het maandbedrag goed te bestuderen. "Sommige leveranciers spreken van een vast maandbedrag. Bij een aantal van die bedrijven zijn er toch situaties waarin ze dat bedrag kunnen aanpassen, dus blijf scherp."

Zoek iemand waarop je kan vertrouwen

Betekent dat dan dat je beter helemaal geen zonnepanelen kan huren? Zover gaat Van de Pol ook weer niet. "Het is beter dan niets. Het basisverschil is dat je tien tot vijftien jaar gekoppeld bent aan een partner. Het is belangrijk dat je iemand uitzoekt op wie je kan vertrouwen."

Volgens Van de Pol zijn er "gelukkig zat betrouwbare partners". Alleen: "Je bent gewoon meer gebonden dan als je koopt. En het heeft geen invloed op de waardevermeerdering van je huis. Uiteindelijk blijft kopen of een lening afsluiten voor zonnepanelen toch goedkoper."

Van de Pol wijst ook op het Nationaal Warmtefonds, een regeling van de Rijksoverheid. Daar kunnen consumenten voordelig geld lenen om hun huis te verduurzamen.

