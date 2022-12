Zo zorg je dat je kerstboom zo lang mogelijk meegaat

Heb je een echte kerstboom in huis, dan wil je natuurlijk dat hij zo lang mogelijk goed blijft. Hoe zorg je daarvoor?

Of je nu een boom met of zonder kluit hebt, het is volgens Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerstboomkwekers (VNK), belangrijk dat je de boom thuis eerst even laat acclimatiseren. "Zet 'm één of twee dagen in de berging of in de schuur, zodat de boom kan wennen aan de hogere temperaturen."

Het is belangrijk dat je de boom water blijft geven, óók voor gezaagde bomen. "Binnen vier uur moet je 'm in het water zetten", zegt Krol. "Zet 'm dus ook in het water als je 'm laat acclimatiseren. Bomen van 2,5 meter kunnen wel 2 liter water opzuigen."

"Na twee à drie dagen kun je dan controleren of er nog water in je reservoir zit. Daarna geef je de boom om de drie of vier dagen water. Je kunt de boom ook blijven bevochtigen met een plantenspuit. Dat voorkomt uitdroging." Zet je kerstboom ook niet te dicht bij de kachel of verwarming.

Laat de boom nog even aanzagen

"Maar het allerbelangrijkste: laat het verkooppunt de boom nog even aanzagen. 3 of 4 centimeter, zodat de haarvaten weer helemaal open komen te staan. Een goed verkooppunt zaagt 'm aan." Uit proeven blijkt dat nog even aangezaagde bomen een langer leven beschoren zijn, zegt Krol.

Het komt nooit meer goed met je boom als hij bruin of geel uitslaat.

Lodewijk Hoekstra, tv-tuinman

"Het is eigenlijk hetzelfde als een bosje bloemen", zegt tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Hij presenteerde van 2018 tot 2020 de rubriek Lodewijks Groene Geluk in het SBS6-programma De grote tuinverbouwing. Sinds vorig jaar is die rubriek een zelfstandig RTL 4-programma. "Je zaagt een stukje af en zet de boom in het water."

Wat als je boom bruin of geel uitslaat?

Hoekstra heeft een teleurstellende boodschap als je boom bruin of geel uitslaat: "Dan komt het nooit meer goed met je boom." Volgens Krol is er dan sprake van pure pech. Tussen tientallen bomen zit er altijd wel eentje waarvan de naalden snel uitvallen of die vroeg bruin uitslaat. "Waar dat aan ligt, hebben we nog niet kunnen achterhalen."

Heeft je boom het tot de Kerst gered, dan is het een optie om je boom te planten in de tuin. Als het een beetje meezit, heb je dan volgend jaar dezelfde échte kerstboom. Uiteraard moet je dan wel een boom met kluit kopen. "Hoe kleiner de boom, hoe groter de kans is dat hij het overleeft", zegt Krol.

Waar hangt herplanten van af?

Kerstbomen boven de 1,50 meter hebben weinig kans. Dat komt doordat grote bomen meer en grotere wortels hebben en dus meer water nodig hebben. In de warme zomermaanden is dat erg lastig. "Blijf je boom wel water geven in juli en augustus", zegt Krol.

Hoekstra: "Of je kan herplanten, hangt er ook van af of de boom op de pot is gekweekt of op de pot is gedrukt. Bij dat laatste is de boom machinaal gerooid en met grond in de pot gedrukt. Hij heeft dan bijna geen wortels meer. Je kunt in de winkel vragen of de boom op de pot is gekweekt." Water blijven geven is volgens hem ook het advies. "Voor de kerstboom geldt hetzelfde als voor elke andere plant."

