Moet je je hypotheekrente vastzetten, of juist niet?

De hypotheekrente daalt al een tijdje, maar is nog steeds hoog ten opzichte van een jaar geleden. Waar doe je goed aan als je nu een hypotheek wil afsluiten? En is het slim om 'm vast te zetten?

"De keuze voor een rentevaste periode is niet zwart-wit", zegt Oscar Noorlag, hypotheekexpert bij Van Bruggen Adviesgroep. "Je moet namelijk een afweging maken tussen de hoogte van de rente en hoelang je zekerheid wil hebben over de hoogte van je maandlasten."

Hoe langer je de rente vastzet, hoe hoger normaal gesproken je rente is. Je weet dan wel precies waar je aan toe bent voor een langere periode.

Tien jaar vastzetten is nu gebruikelijker

Doorgaans worden hypotheekrentes voor tien, twintig of soms dertig jaar vastgezet. In de afgelopen jaren, toen de rente laag was, kozen volgens Noorlag steeds meer mensen voor twintig of dertig jaar. Door de snelle stijging - de hypotheekrente steeg in een jaar tijd van ongeveer 1 procent naar meer dan 4 procent - is daar een einde aan gekomen.

Tien jaar vastzetten is nu gebruikelijk, ziet hij. "Je betaalt bij tien jaar een iets lagere rente dan bij twintig jaar, ongeveer 4,35 procent tegenover 4,6 procent. Door 0,25 procent meer rente te betalen, weet je tien jaar langer welke hypotheeklasten je hebt."

Is een vaste of variabele rente voordeliger?

Je kunt ook kiezen voor een variabele rente. Steeds meer huizenkopers doen dat, bleek onlangs uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Dan heb je lagere maandlasten én profiteer je direct als de rente weer iets daalt, wat nu het geval is. Noorlag: "Uit onderzoek blijkt dat wie de afgelopen decennia voor variabel koos, achteraf gezien financieel bijna altijd goedkoper uit was dan iemand die de rente had vastgezet."

Een variabele rente is overigens maar bij een beperkt aantal geldverstrekkers mogelijk, en meestal ook maar voor een deel van de hypotheek.

Oscar Noorlag, hypotheekexpert

Een hypotheek met variabele rente kan geschikt zijn voor mensen die genoeg financiële ruimte hebben en niet nerveus worden van (per maand of per kwartaal) wijzigende rente. Noorlag: "Een variabele rente is overigens maar bij een beperkt aantal geldverstrekkers mogelijk, en meestal ook maar voor een deel van de hypotheek. We zien vooral dat sommige doorstromers voor een deel variabel kiezen."

Variabele hypotheekrente stijgt door

Maar stijgt de rente weer verder, dan ben je met een variabele rente de klos. Want ook die is gestegen: van 1,48 procent in januari naar 3,05 procent nu (voor een hypotheek met NHG-garantie). Waar de 'normale' hypotheekrente daalt, stijgt de variabele rente vrolijk door.

Dit komt doordat de variabele hypotheekrente sterk samenhangt met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft haar rentes de laatste maanden enkele keren verhoogd en de verwachting is dat daar deze maand een verhoging bij komt. Hierdoor schiet de variabele hypotheekrente ook omhoog.

Niemand weet waar de rente over bijvoorbeeld tien jaar op zal staan. Ook de rente voor de hele korte en middellange termijn voorspellen is enorm lastig op dit moment.

Oscar Noorlag, hypotheekexpert

Welke kant het opgaat met de rentes, is moeilijk te zeggen volgens Noorlag. "Dat is nu net het lastige. Niemand weet waar de rente over bijvoorbeeld tien jaar op zal staan. Ook de rente voor de hele korte en middellange termijn voorspellen is enorm lastig op dit moment. De grote vraag is in welke mate en op welke termijn de hoge inflatie voldoende bedwongen kan worden."

Ook De Hypotheker ziet dat de hypotheek met tien jaar rentevast aan populariteit wint. "Maar het is lastig om te zeggen wat nu raadzaam is als je een hypotheek wil afsluiten", zegt Carina Kloet van De Hypotheker.

Hoe langer de periode, hoe meer je over het algemeen betaalt

"Dit is heel erg afhankelijk van je huidige en toekomstige situatie. Bijvoorbeeld hoelang je in het huis wil blijven wonen, of er een kinderwens is, of je op termijn minder wil gaan werken, of er sprake is van (snelle) inkomensstijging, dat soort zaken. Hier kun je de rentevaste periode op afstemmen. Hoe langer de periode, hoe meer je over het algemeen betaalt en hoe hoger de maandlasten, maar een langere periode biedt wel meer zekerheid voor een langere tijd."

Dat de hypotheekrente nu daalt, is overigens goed voor de maximale hypotheek. In de top 5-vergelijking van Independer is de rente voor tien jaar gedaald van 4,42 procent naar 4,18 procent. Daardoor kunnen huizenkopers ruim 10.000 euro meer lenen, zegt de vergelijkingssite.

