Wanneer, waarom en hoe zet je de kerstboom op?

Kwekers en tuincentra maken zich op voor grote drukte. Nu Sinterklaas bijna het land uit is, willen veel gezinnen er een kerstboom bij. Waarom, wanneer en hoe versier je de boom het mooist? NU.nl zoekt het uit.

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, maar de kerstboom heeft daar weinig mee te maken. Rituelen rondom de zonnewende van 21 december bestaan al veel langer dan het christendom.

Zo maakten de oude Egyptenaren en Romeinen al versieringen van groenblijvende planten, als symbool voor hoop in dorre en donkere tijden. De kerstboom is waarschijnlijk uit die traditie voortgevloeid. Het christendom voegde er later eigen symboliek aan toe.

Wanneer zet je de kerstboom op?

De kerkelijke kerstperiode kan - afhankelijk van het jaar - soms eind november al beginnen. Veel Nederlandse gezinnen zetten liever pas na 5 december een boom in hun huiskamer. Kerstboomkweker Jaap Bolhuis weet dat inmiddels uit ervaring. "De laatste jaren merken we dat het ook voor Sinterklaas al druk wordt. Maar de echte topdrukte zit toch wel vlak erna."

Zo hou je de kerstboom lang goed

Hoe eerder je een boom koopt, hoe beter je ervoor moet zorgen. Rond het kerstdiner wil je immers geen slaphangende of kale spar hebben. "Vroeger werd een boom misschien één week voor Kerst in huis gehaald en sloeg je er een houten kruis onder", vertelt Bolhuis.

"Maar nu is het beter om een standaard met een waterreservoirtje te hebben. In een warme woonkamer is het ook echt belangrijk om je boom water te blijven geven. Ook een boom zonder kluit kan het op die manier nog best een tijdje volhouden."

Een boom mag best ruimte innemen. Zo'n pronkstuk hoef je niet in een hoekje weg te drukken.

Kimberly Eijkemans, interieurdeskundige

"Elke boom heeft voor- en nadelen", vertelt Bolhuis. "De fijnspar laat iets sneller zijn naalden vallen maar ruikt heel lekker. De blauwspar heeft ook een fijne geur maar prikt iets meer. De nordmann is vaak fors en breed, de omorika meestal weer wat smaller. Het is maar net wat je wilt."

Welke kerstboom als je weinig ruimte hebt?

Uiteraard kies je een boom op waar ie komt te staan. "Hij mag best een stuk van je ruimte innemen", vertelt interieurdeskundige Kimberly Eijkemans. "Zo'n pronkstuk hoef je niet in een hoekje weg te drukken. Je hebt overigens niet per se een kerstboom nodig om dat gevoel van knusheid te creëren. Een kleiner appartement kun je bijvoorbeeld ook mooi stylen met één tak, of lichtjes die je aan de muur hangt."

Eijkemans heeft zelf wit als basiskleur voor haar versiering. "Dat geeft al een beetje het sneeuwgevoel en het past verder overal bij. Zelf kies ik er dan nog een kleur naast, per jaar is dat weer anders. Je ziet nu veel natuurlijke tinten zoals roze, beige en bruin. Groen, rood of goud kan natuurlijk ook."

Werk met verschillende formaten kerstballen

Voor een rijk versierde boom begin je met ballen op te hangen dicht bij de stam. De mooiste ballen hang je aan de uiteinden van de takken. Wil je je boom een showroomuiterlijk geven, dan raadt Eijkemans aan om met verschillende formaten ballen te werken.

"De grootste hang je onderin om zwaarte te krijgen, de kleinere gaan in de top. Datzelfde doe je met lichtjes. Onderin kun je het snoer er misschien wel twee keer omheen wikkelen en dieper tussen de takken wegstoppen."

Als het echt koud is buiten, moet je je boom laten acclimatiseren in de schuur of garage.

Kimberly Eijkemans, interieurdeskundige

Een duurzame optie kan zijn om een kunstkerstboom te kopen, hoewel je die dan wel lang genoeg moet gebruiken. Voor mensen die hun verse spar of nordmann direct de woonkamer in willen slepen, heeft Bolhuis nog een laatste tip. "De overgang van buiten naar binnen is voor de boom vaak een schok. Als het echt koud is buiten, is het beter om hem eerst te laten acclimatiseren in een fietsenschuur of garage. Dan blijft hij waarschijnlijk langer mooi."

