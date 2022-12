Hoe je met raamfolie of een voorzetraam makkelijk energie kunt besparen

Raamfolie en voorzetramen blijken manieren om makkelijk en snel energie te besparen. Hoe zit dat precies en hoeveel winst valt er te behalen?

Met een simpele folie van een paar euro voor je ramen kun je veel warmteverlies voorkomen en zo geld besparen. Tot die conclusie kwam onderzoeksbureau TNO onlangs na een onderzoek. "De folietjes liggen al decennia in de winkel, maar weinig mensen gebruiken het. Onbekend maakt onbemind", zegt TNO-onderzoeker Erik Carton.

Raamfolie is vooral effectief bij huizen met enkel glas of woningen met oudere types dubbelglas. Het gaat vooral om (oudere) huurhuizen. Uit dit soort huizen ontsnapt veel warmte naar buiten. Daardoor moeten bewoners in de winter flink stoken om niet te vernikkelen aan de eettafel. Kunnen we die warmte niet meer binnen proberen te houden, vroeg TNO zich af.

Folie op ramen tegen de kou: helpt dat?

"We hebben berekend wat het effect is van raamfolie en een voorzetraam en wat een goede afstand tot het raam is", aldus het onderzoeksbureau. Uit het onderzoek bleek dat een voorzetraam van houten latjes en raamfolie maakt dat enkelglasruiten tot wel 35 procent minder warmte doorlaten. Bij dubbelglas gaat het om 20 procent.

Je kunt zo op heel korte termijn behoorlijk makkelijk energie besparen. Die paar euro is echt de moeite waard.

Lars Boelen, energiekenner

Carton: "Raamfolie plakken kost je een kwartiertje werk per raam. Je kunt de folie na de winter laten zitten, want het helpt ook om de zomerwarmte buiten te houden. De folie laat ook goed licht door. Ik heb twee foto's gemaakt van een raam met en zonder folie, je ziet slechts een klein verschil. Je kunt prima door een raam met folie kijken."

De folie kan ook wel tegen een stootje. "Als je katten en kleine kinderen hebt, zou het kunnen dat de folie niet de hele winter meegaat. Maar je kan best op het raam slaan zonder dat de folie kapotgaat."

Isolerende folie stuk minder effectief dan triple glas

Ook energiekenner en bespaargoeroe Lars Boelen noemt raamfolie "een fantastische oplossing". "Je kunt zo op heel korte termijn behoorlijk makkelijk energie besparen. Die paar euro is echt de moeite waard, ik zou het écht aanraden. Je hebt het er zo uit."

Volgens Milieu Centraal isoleert raamfolie wel een stuk minder goed dan HR++- of triple glas. Maar zulke ramen aanschaffen vergt een investering. En, zegt de voorlichtingsorganisatie er toch maar bij, isolerende kozijnfolie is echt wat anders dan anti-inkijkfolie. Die isoleert niet. Ga je voor een duurdere variant, zoals glasfolie (pakweg 150 euro per vierkante meter), dan kun je volgens Milieu Centraal beter nieuwe ruiten nemen.

Hoe maak je een voorzetraam en wat kan je ermee besparen?

Naast raamfolie deed TNO ook onderzoek naar voorzetramen. Die kun je eenvoudig zelf maken met materialen die je in de bouwmarkt kunt kopen. "Dat kost je ongeveer een uur per raam. Je moet wel meten, zagen en schroeven", zegt Carton.

Je maakt dan een frame waartussen je de raamfolie aanbrengt. Dat doe je met twee isolerende luchtlagen. "Al is één folie ook afdoende", zegt Carton. Belangrijk is ook om te letten op de afstand tot het raam - hoe kleiner, hoe beter. Ook moet nog ventilatie binnenkomen.

Volgens Milieu Centraal kun je met zo'n voorzetraam 13 euro per vierkante meter per jaar besparen. Dat komt neer op 500 tot 800 euro per jaar, rekende TNO door. Carton: "Ik ben onlangs even gaan kijken bij de Praxis en de Gamma. De folie was wekenlang uitverkocht, terwijl het vorig jaar bijna niet werd verkocht."

In deze video legt Erik Carton van TNO uit hoe je een voorzetraam maakt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen