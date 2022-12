Getest: Dit is de beste steelstofzuiger

Wat is de beste steelstofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Steelstofzuigers zijn populair. Ze zijn snoerloos, wendbaar en ideaal voor kleine schoonmaakklusjes. Er zijn modellen met een losse kruimeldief op de stang en modellen die je eenvoudig ombouwt tot kruimeldief. Voor het stofzuigen van een heel huis zijn alleen de duurdere modellen geschikt. Hun zuigkracht is groot genoeg om alle typen vloeren schoon te krijgen. Maar hoe groter de zuigkracht, des te sneller de accu leeg is.

De Consumentenbond test steelstofzuigers op onder meer stof en vuil opzuigen, gebruiksgemak, gebruiksduur en lawaai. In totaal zijn er meer dan 135 steelstofzuigers getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Samsung doet het goed in de test. Een model van Samsung is Beste uit de Test. Ook de Beste Koop is een steelstofzuiger van Samsung.

NB: Er komen meerdere stofzuigers als Beste uit de Test. We lichten er een van Samsung uit, omdat dat model op dit moment het goedkoopst is.

Beste uit de Test: Samsung Jet 70 Complete / VS15T7036R5

De Jet 70 Complete blinkt uit in het zuigen van tapijt. Hij zuigt moeiteloos stof, huisdierharen of cornflakes op. Maar ook harde vloeren kan hij goed aan. Je bouwt hem heel eenvoudig om tot kruimeldief. En ook als kruimeldief zuigt hij uitstekend.

Naast prima zuigprestaties is hij ook heel prettig in het gebruik. Door zijn lichte gewicht neem je hem makkelijk mee de trap op en af. Het stofbakje is met 1 liter lekker ruim, waardoor je hem minder snel hoeft te legen.

Er zijn ook een paar minpunten. Het belangrijkst is de korte gebruiksduur. In de hoogste stand is de accu al na zeven minuten leeg. Daarnaast zijn de filters lastig te verwijderen en maakt hij tijdens het zuigen wel wat herrie. Ook zitten er geen wieltjes onder het mondstuk, waardoor hij soms wat stroef schuift over de vloer.

Beste Koop: Samsung Jet 60 Turbo / VS15A6031R1/EN

De Jet 60 is het goedkopere broertje van de Jet 70. Hij presteert over het algemeen ook iets minder goed. Maar van alle geteste steelstofzuigers heeft de Jet 60 wel de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Ondanks dat de Jet 60 niet kan tippen aan de Jet 70, zuigt hij wel erg goed. Vooral als het gaat om huisdierhaar van tapijt en stof van harde vloeren. Ook als kruimeldief zuigt hij prima.

De Jet 60 is zelfs nog wat lichter dan de Jet 70. Hierdoor is hij erg prettig in het gebruik en kun je ook eenvoudig de trap zuigen. Het stofbakje is iets kleiner dan dat van de Jet 70, maar nog steeds ruim.

Maar ook dit model heeft enkele minpunten. In tegenstelling tot de Jet 70 is de Jet 60 niet goed in het opzuigen van kruimels van harde vloeren. En tijdens gebruik maakt hij ook behoorlijk wat herrie. Verder glijdt hij niet heel soepel over tapijt. Ook is de accu al leeg na zeven minuten in de hoogste stand.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

