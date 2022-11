Schade aan je huis door achterstallig onderhoud: zo zit het met de verzekering

Huiseigenaren plegen te weinig onderhoud aan hun woning, zo blijkt uit onderzoek. Vooral de dakgoot en schoorsteen worden vaak vergeten. Hoe zit het met de verzekering als je schade oploopt door achterstallig onderhoud?

Veel Nederlandse huiseigenaren hebben te maken met achterstallig onderhoud in huis. Dit blijkt uit onderzoek van Panel Inzicht en MainPlus, dat is gespecialiseerd in schadeherstel en duizend huiseigenaren ondervroeg. De helft van die mensen maakt minder dan een keer per jaar de dakgoot schoon, en 18 procent zelfs nooit. Aanbevolen wordt om zeker eens per jaar de dakgoot te reinigen. Een verstopte afvoer van die goot kan namelijk voor waterschade zorgen. Zo kan een dakgoot overstromen en kan er water in een wand belanden.

Ook een schoorsteen die is aangesloten op een centrale verwarming of open haard wordt volgens het onderzoek niet vaak genoeg gereinigd. Dit moet zeker een keer per jaar om de kans op schoorsteenbranden, rook- en roetschade of zelfs koolmonoxidevergiftiging te verkleinen. Maar slechts 22 procent van de mensen doet dit jaarlijks. 3 procent doet het wel halfjaarlijks.

Controleer rookmelder één keer per maand

Ook wordt het houtwerk te weinig geschilderd, iets wat elke vijf jaar moet gebeuren als je waterschade wilt voorkomen. Bovendien geeft 14 procent aan geen rook- of brandmelder te hebben, iets wat sinds 1 juli van dit jaar verplicht is. 36 procent heeft thuis geen brandblusser. En wie wel een rookmelder of brandblusser heeft, controleert deze preventiemiddelen niet vaak genoeg.

Brandpreventie-experts adviseren een keer per maand de rookmelder te controleren. De meeste rookmelders hebben een testknop. Druk je die in tot het alarm afgaat. Gebeurt dat niet of gaat-ie te zacht af, dan moeten de batterijen worden vervangen.

Hoe zit het met de verzekering?

Hoe zit het met de schadedekking? Hoogstwaarschijnlijk moet je zelf in de buidel tasten wanneer het misgaat als je te weinig onderhoud hebt gepleegd in huis. Zelfs als je verzekerd bent met een woon-, inboedel- of opstalverzekering. "Schade als gevolg van slecht of achterstallig onderhoud is in de regel niet gedekt", zegt verzekeringsdeskundige Michel Ypma, van vergelijkingssite Independer. Hij adviseert daarom de polisvoorwaarden van je opstalverzekering te checken.

Een schade-expert kan meestal zien of een brand in een schoorsteen is ontstaan door slecht onderhoud. Dat geldt ook voor lekkages als gevolg van slecht onderhoud aan de dakgoten.

Michel Ypma, verzekeringsdeskundige

"Een schade-expert kan meestal zien of een brand in een schoorsteen is ontstaan door slecht onderhoud. Dat geldt ook voor lekkages als gevolg van slecht onderhoud aan de dakgoten", zegt hij. Het advies is dus om jaarlijks je schoorsteen te laten reinigen. Doe het niet zelf, adviseert de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB). Het werk laten doen, kost je tussen de 40 en 70 euro. Bewaar het bonnetje als bewijs van onderhoud, want dan sta je sterk bij de verzekeraar.

Dakgoot en schoorsteen (laten) reinigen

"De verzekeraar geeft over het algemeen geen specifieke richtlijnen hoe vaak je je schoorsteen moet (laten) vegen, of hoe vaak je je dakgoot moet reinigen. Dat is ook niet te doen, want een dakgoot van een huis in de polder zal minder vaak schoongemaakt moeten worden dan die van een huis in de bossen", zegt Ypma.

Een dakgoot kun je laten reinigen, maar je kunt het ook zelf doen. Dit kan zelfs met de hand of met een klein vegertje en is niet heel tijdrovend. "Echt een zaterdagklus", zei Robert Catersels van A&R Total Care, onder andere gespecialiseerd in dakgootreiniging, onlangs tegen NU.nl.

