Lagere energierekening dankzij infraroodpanelen, kan dat?

Steeds meer mensen kopen infraroodpanelen om hun energierekening te verlagen. Is dat slim?

Sinds de start van de energiecrisis ziet Freek Houtepen (eigenaar van groothandel HeatXL en bestuurslid van branchevereniging IG Infrarood) de interesse in infraroodpanelen explosief toenemen. "Het aantal bestellingen bij ons is vertienvoudigd. En volgens mij is dat bij andere leveranciers niet anders", zegt hij.

"Logisch ook: er staan mensen bij ons in de showroom bij wie de gasrekening steeg van 300 naar 1.200 euro per maand. Zij zijn in paniek en naarstig op zoek naar manieren om die kosten te drukken. Dat kan met infraroodpanelen."

Hoe werkt een infraroodpaneel?

Infraroodpanelen gebruiken elektriciteit om stralingswarmte (vergelijkbaar met de warmte van de zon) te genereren. Dat is een ander type warmte dan we gewend zijn van andere verwarmingssystemen, zoals radiatoren. Die verwarmen namelijk de lucht in een kamer. Dat doen infraroodpanelen niet.

Bij een infraroodpaneel op het plafond zijn je voeten minder warm dan je hoofd. Ik vind dat persoonlijk minder fijn, maar smaken verschillen.

Rense van Dijk, woningverduurzamer

Rense van Dijk, medeoprichter en CEO van woningverduurzamer Woon Duurzaam, beaamt dat infraroodpanelen de energierekening kunnen drukken. "We zijn in Nederland gewend om complete ruimtes te verwarmen, maar we zitten vaak maar op één of twee plekken", zegt hij. "Als je die plekken (zoals de zit- of eethoek in je woonkamer, red.) strategisch verwarmt met infraroodpanelen en je thermostaat vervolgens drie of vier graden terugdraait, kan je daar absoluut veel geld mee besparen."

Tientallen procenten

Hoeveel precies? Dat is lastig te voorspellen, zegt hij. Het hangt namelijk van allerlei factoren af, zoals de grootte van de ruimte, de positie van de infraroodpanelen, het energiegedrag van de bewoners en hoe goed het huis in kwestie geïsoleerd is. "Maar het kan zomaar 10 tot 20 procent schelen op je totale energierekening."

Toch heeft Van Dijk een dubbel gevoel bij infraroodpanelen en raadt hij ze niet zomaar aan iedereen aan. De stralingswarmte die ze afgeven, is namelijk anders dan de warmte in huis die mensen gewend zijn. "Niet iedereen vindt dat prettig", zegt hij.

Voor een goed paneel kost al gauw 300 euro. Maar dat betaalt zich terug in veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Rense van Dijk, woningverduurzamer

"Bij een infraroodpaneel op het plafond zijn je voeten minder warm dan je hoofd. Ik vind dat persoonlijk minder fijn, maar smaken verschillen. En als het verlagen van je energierekening nu prioriteit heeft, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan is de aanschaf van een infraroodpaneel of twee zeker het overwegen waard."

Goedkoop is duurkoop

Van Dijk adviseert dan wel om te investeren in een goed (lees: duurder) infraroodpaneel. "Je kan ze ook vinden op AliExpress voor een paar tientjes, maar ik zou het risico niet nemen. Voor een goed paneel moet je rekening houden met een prijs van ten minste 300 euro. Maar dat betaalt zich terug in veiligheid, kwaliteit en efficiëntie."

Houtepen voegt er wat tips aan toe: "Een goed infraroodpaneel heeft een hoge oppervlaktetemperatuur. Dat betekent dat hij op een hoge temperatuur warmte afstraalt, tussen de 100 en 120 graden zit je goed. En let ook op de stralingsfactor: die geeft aan welk deel van de gebruikte energie een infraroodpaneel daadwerkelijk omzet in stralingswarmte. Hoe hoger de stralingsfactor, hoe beter."

Helemaal van het gas af?

Daarnaast is het belangrijk dat een infraroodpaneel voldoet aan de Europese kwaliteitscertificeringen en dat de leverancier is aangesloten bij de branchevereniging. "Er zijn de laatste tijd veel zolderkamerverkopers opgestaan. Die hebben mooie verkooppraatjes, maar ze verkopen wanproducten."

Als je de aanschaf van een infraroodpaneel overweegt, denk dan vooral ook goed na over de toekomst van je woning. Waar wil je uiteindelijk naartoe?

Rense van Dijk, woningverduurzamer

Voor mensen die helemáál van het gas af willen, raadt Van Dijk toch andere oplossingen aan. Ten eerste omdat infraroodpanelen niet voor warm tapwater kunnen zorgen. Daar blijf je gas voor gebruiken óf je moet de portemonnee nogmaals trekken voor een warmwaterboiler.

Niet heel energiezuinig

Daarnaast springen infraroodpanelen niet bijzonder zuinig om met elektriciteit. In een notendop: voor elke kilowattuur elektriciteit die ze gebruiken, geven ze een vergelijkbare energiewaarde aan warmte af. Dat wordt ook wel de COP-waarde genoemd en bij infraroodpanelen bedraagt die 1. Dat is wel anders bij warmtepompsystemen. Die hebben een COP-waarde van 4 of 5 zijn en dus veel efficiënter; voor elke kilowattuur elektriciteit genereren ze vier of vijf keer zoveel warmte.

"Als je de aanschaf van een infraroodpaneel overweegt, denk dan vooral ook goed na over de toekomst van je woning. Waar wil je uiteindelijk naartoe?" adviseert Van Dijk. "Zo voorkom je dat je nu investeringen doet, die in een later stadium toch onnodig bleken. Als strategisch geplaatste infraroodpanelen in dat eindplaatje passen, zou ik het zeker overwegen."

