Wat is duurzamer: een kunstkerstboom of een echte?

Het is weer bijna tijd voor de kerstboom. Maar welke moet je kiezen als je ook aan het milieu wil denken: een echte of een kunstkerstboom?

"Of je nu een echte of een 'neppe' kerstboom koopt, je belast hoe dan ook het milieu", zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal. Kerstbomen komen doorgaans uit productiebossen in België, Denemarken of soms Tsjechië en Polen. Het grondgebruik geeft milieubelasting, net als het vervoer, en ook worden bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.



"Kies je toch voor een echte boom", zegt Janssen, "kies dan een kleine variant of een biologische boom waarvoor geen schadelijke bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. En neem er eentje met een kluit, zodat-ie terug te planten is. Kies je voor een kunstboom, dan kun je voor een tweedehands gaan."

Hoe lang gaat een kunstkerstboom mee?

Het maken en produceren van een kunstboom heeft meer impact op het milieu dan een echte boom. Maar een kunstboom heeft natuurlijk een langere levensduur. Milieu Centraal gaat ervan uit dat een kunstboom minder milieuschade geeft dan een gewone kerstboom als je die zes tot tien jaar gebruikt.

Wil je echt duurzaam zijn, dan moet je je afvragen of je wel écht een kerstboom wilt.

Sanne Janssen, Milieu Centraal

Volgens sommige onderzoeken duurt het nog langer voordat je de kunstkerstboom eruit hebt. "Canadese en Australische onderzoeken houden tussen de negen en dertien jaar aan", zegt Gerard Krol, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK).

Zuurstof voor 44 mensen

Deze vereniging deed een literatuuronderzoek in de hoop de nep versus naalddiscussie voorgoed te beslechten. Gemiddeld wordt een kunstkerstboom zes jaar gebruikt. Maar als je een kunstboom twintig jaar gebruikt dan is er geen twijfel meer mogelijk over wat duurzamer is.

Volgens het onderzoek is een echte boom de betere keus als het gaat om de opwarming van de aarde en het gebruik van primaire energiebronnen. Bomen houden óók CO2 vast en filteren bovendien gassen als methaan en ozon uit de lucht. Ook produceren ze zuurstof. Volgens VNK levert één hectare kerstbomen de dagelijkse hoeveelheid benodigde zuurstof voor 44 mensen.

"En bij de meeste gemeenten kun je je kerstboom tegenwoordig inleveren", zegt Krol. "Die bomen worden dan gecomposteerd en gebruikt als bodemverbeteraar, of verbrand om energie mee op te wekken."

'Versier eens een kamerplant'

Milieu Centraal adviseert om een kerstboom met een milieukeurmerk te kopen. Bij die bomen wordt geen kunstmest en zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook het adopteren of huren van een kerstboom is een optie. Dan wordt je boom in januari weer geplant.

Janssen van Milieu Centraal concludeert: "Doe dus óf lang met een kunstkerstboom, óf koop lokaal een echte en lever die in bij de gemeente. Wil je echt duurzaam bezig zijn, dan moet je je afvragen of je wel écht een kerstboom wil hebben. Versier bijvoorbeeld eens een kamerplant. Ik ga dit jaar voor een losse kersttak."

