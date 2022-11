Leveren zonnepanelen nog wat op in de winter?

Na een recordjaar vol zon hebben de donkere dagen nu toch echt hun intrede gedaan. Wat betekent dat voor de opbrengst van je zonnepanelen? En waar komt de stroom vandaan als de zon niet schijnt?

Het klopt dat zonnepanelen in de winter minder opbrengen, zegt Arthur Weeber, programmamanager zonne-energie bij TNO en hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft. "Zonnepanelen hebben licht nodig en in de winter is er simpelweg minder daglicht. Het is ook vaker bewolkt." In de regel wek je tussen april en september 70 procent van alle stroom op. 's Zomers kan een zonnepaneel tot wel 350 watt per uur opwekken. In de winter kan dit dalen naar 25 watt per uur.

Minder zon, dus minder stroom van de zonnepanelen. Terwijl je verbruik juist in de winter het hoogst is. Loop je het risico dat de kerstboomlampjes straks niet aangaan?



"Nee hoor", zegt Rianne de Voogt, woordvoerder van energieleverancier Eneco. "Huishoudens met zonnepanelen zijn gewoon aangesloten op het elektriciteitsnet. Als je niet genoeg zonne-energie opwekt voor je eigen huishouden, wordt de rest aangevuld met stroom van het algemene net. Dat kan zijn opgewekt door wind, maar ook in een gascentrale."

Salderingsregeling

Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, kan profiteren van de salderingsregeling die door de overheid in het leven is geroepen. Wie meer stroom opwekt dan hij zelf verbruikt, levert deze stroom terug aan het algemene elektriciteitsnet en ontvangt daarvoor een vergoeding.

Waterstof is een energiedrager. De zonne- of windenergie wordt omgezet in waterstof, dat op een later moment gebruikt kan worden.

Arthur Weeber, hoogleraar zonne-energie

"Waarschijnlijk wek je in de zonnige zomer meer op dan je verbruikt en 's winters andersom. Of je op jaarbasis bijbetaalt of juist geld terugkrijgt, hangt af van het aantal zonnepanelen op je dak en je verbruik", legt De Voogt uit.



Er zijn ook energieleveranciers die niet jaarlijks, maar maandelijks een afrekening sturen. Dat wordt aan banden gelegd door energieminister Rob Jetten, omdat dit niet eerlijk is voor paneeleigenaren.

Overschot bewaren?

Als het aan het kabinet ligt, wordt de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs afgebouwd. De vergoeding voor de teruggeleverde zonne-energie gaat in dat geval omlaag. Het loont dan om bijvoorbeeld een wasmachine of vaatwasser te laten draaien als de zon schijnt, in plaats van 's nachts wanneer de stroom van het algemene net komt.

Idealiter wil je het overschot aan opgewekte zonne-energie bewaren voor de donkere dagen. Dat is nu nog niet erg gangbaar, maar in de toekomst zeker haalbaar, aldus Weeber. "Met grote accu's kun je elektriciteit opslaan voor een later moment. Dan kun je overdag opgewekte energie gebruiken in de avond. Dat kan bijvoorbeeld met de accu van je elektrische auto."

Waterstof

Met alleen een accu wordt het alsnog een uitdaging om de winter door te komen. Een beter alternatief is volgens Weeber dan ook groene waterstof. "Waterstof is een energiedrager. De zonne- of windenergie wordt omgezet in waterstof, dat op een later moment gebruikt kan worden."

We moeten volgens hem ook niet vergeten dat energie niet alleen van de zon hoeft te komen. "In het wisselvallige Nederland moeten we inzetten op zon én wind. Het vult elkaar goed aan. Vaak waait het als de zon niet schijnt en andersom. Het gaat om een goede energiemix van zon, wind, en ja, helaas voorlopig ook nog fossiel. Dat laatste moeten we wel echt zo snel mogelijk afbouwen."

