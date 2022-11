Dit zijn de voor- en nadelen van spouwmuurisolatie

Nu de energieprijzen zo hoog zijn, zou je aan isoleren kunnen denken om stroom te besparen. Zo kun je bijvoorbeeld je spouwmuur laten isoleren. Hoe werkt dat precies, wat bespaar je, wat zijn de kosten en wat is de terugverdientijd? NU.nl vroeg het twee deskundigen.

Milieu Centraal heeft uitgerekend dat het isoleren van een spouwmuur 2.200 euro kost. Je bespaart er ongeveer 500 tot 1.200 euro per jaar mee, afhankelijk van de energieprijs die je betaalt. Je kunt vaak ook een subsidie krijgen. "Als je muur ervoor geschikt is, is dit een hele goede stap", zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal.

Puk van Meegeren, Milieu Centraal

Dat raden Van Meegeren en Benthem af. Van Meegeren: "Het is niet verplicht om een gecertificeerd bedrijf te laten komen, maar wij raden het wel aan zodat je weet dat het goed gebeurt. Zo'n bedrijf kijkt eerst met een cameraatje in de muur om te kijken of je muur wel geschikt is, of er geen lekkages in de goot zijn en of de spouw niet vervuild is. Zo'n bedrijf weet hoeveel en waar de gaatjes moeten worden geboord."