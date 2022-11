Hoe maak en houd je je dakgoot het beste schoon?

Delen via E-mail

Een dakgoot vol bladeren kan leiden tot wateroverlast. Daarom is het devies: schoonhouden die goot. Maar hoe pak je dat aan?

Het is een herfstige aanblik, al die gekleurde bladeren. Tot ze in de dakgoot terechtkomen en ervoor zorgen dat het water niet doorloopt. Niet voor niets komen er bij Loedeman Dakgootpreventie elk najaar veel aanvragen binnen. Eigenaar Elsemieke Loedeman: "Niet iedereen gaat zelf graag het dak op, dus dan komen ze bij ons terecht."

Robert Catersels van A&R Total Care, onder andere gespecialiseerd in dakgootreiniging, noemt de dakgoot "het vergeten kind". Mensen staan er volgens hem nauwelijks bij stil wat er allemaal in de goot kan liggen. "Zeker als je veel bomen rond je huis hebt staan, ligt de goot gauw vol met bladeren."

Bladafval kan zorgen voor verstopping. Het water kan dan niet weg en baant zich een andere weg. Langs de muur of zelfs in de spouwmuur, met vochtproblemen als gevolg. Het gewicht kan er ook voor zorgen dat de goot doorzakt.

Gelukkig hoeft schoonmaken niet ingewikkeld te zijn. Catersels: "Zeker met de goede materialen die wij tot onze beschikking hebben, is het zo gedaan. Maar ook als je het zelf doet met de hand of een klein vegertje is het niet heel tijdrovend. Echt een zaterdagklus."