Een extra lening voor starters is volgens experts geen goed idee

Wie begint op de woningmarkt, kan in sommige gemeenten een extra lening krijgen bij de gemeente. Maar is die starterslening wel zo'n goed idee? Hier en daar werkt het, maar experts zijn kritisch.

Eerst even hoe de starterslening werkt. Het is een lening bovenop je hypotheek voor je eerste koophuis. Je moet minimaal achttien jaar en maximaal 35 jaar zijn. Het loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en je kunt 'm in zo'n 250 gemeenten aanvragen (zie hier of jouwe ertussen staat).

Het maximum van de starterslening is 20 procent van de koopsom van je huis. Heb je een huis van 250.000 euro op het oog en kun je via een reguliere hypotheek maar 200.000 euro lenen, dan kun het gat met een starterslening overbruggen. Wel verschilt het maximale leenbedrag per gemeente.

Het afsluiten kost je eenmalig 750 euro. Een starterslening gaat altijd in combinatie met een NHG-hypotheek, dus profiteer je van korting op de hypotheekrente. De lening duurt dertig jaar. De eerste drie jaar is aflossingsvrij en de rente staat voor de vijftien jaar vast. Rentevrij is de lening dus niet, je bent altijd meer kwijt dan wat je bijleent. "Met de starterslening vergroot je je kans op de woningmarkt", klinkt het in een uitlegvideo van SVn.

Onkunde en symboolpolitiek

Maar deskundigen zijn kritisch. "Er is vrij brede wetenschappelijke consensus dat startersleningen geen oplossing zijn maar het probleem juist verergert door de prijzen op te drijven", zegt Cody Horstenbach, stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek Uitgewoond, over de verstrekkende gevolgen van de wooncrisis.

"Sowieso zijn de hypotheekschulden in Nederland al erg hoog. Dat drijft de prijzen op en vergroot de onzekerheid onder kopers. Dat politici toch maar blijven grijpen naar dit instrument heeft volgens mij vooral te maken met onkunde of symboolpolitiek", zegt Horstenbach. "Zo'n starterslening is makkelijk in te voeren en lijkt daadkrachtig, waar de politici in kwestie vervolgens mee kunnen pronken."

Meer geld naar de woningmarkt maakt huizen duurder

Hij krijgt bijval van Matthijs Korevaar, universitair docent financiering aan de Erasmus Universiteit. "De starterslening is een instrument dat de vraag verhoogt. Het geeft een starter de mogelijkheid tot een hogere lening en daarom meer kans om een woning te kunnen kopen. Maar dat 'zetje in de rug' betekent ook dat er als geheel meer geld naar de woningmarkt stroomt. Dat ruimere leennormen een opwaarts effect op de huizenprijzen hebben, is uitgebreid aangetoond." Met andere woorden: huizen zullen er duurder door worden.

Ook zegt Korevaar dat het 'erg onlogisch' is dat leennormen op gemeentelijk niveau anders zijn, terwijl de leennormen voor NHG-hypotheken landelijk worden bepaald. "En omdat het om kleine leningen gaat boven op een gewone hypotheek lijkt dit me ook niet erg efficiënt. Ik vind de starterslening daarom geen goed instrument."

Een starterslening lost het tekort aan woningen niet op

In zijn stad Rotterdam denken ze daar anders over. Hier kun je maximaal 30.000 euro lenen. Hier gaat het als een trein met de starterslening. Vorig jaar ging het om 32 leningen, dit jaar zijn er tot begin oktober al 101 startersleningen verstrekt. Maar het budget raakte op omdat de lening zo populair is. Reden voor de havenstad om begin juli de voorwaarden te veranderen: sindsdien kun je alleen een starterslening krijgen wanneer je een sociale huurwoning achterlaat.

Ook in 2023 kun je als jonge Rotterdammer weer zo'n lening krijgen. "Inmiddels zijn er 133 starters die met behulp van de starterslening een huis hebben kunnen kopen. De lening kan net dat extraatje die ze nodig hebben en draagt bij aan een sterkere positie op de woningmarkt", zegt een woordvoerder.

Rotterdam is van de vijf grootste steden de enige gemeente waar je zo'n lening kunt krijgen. Eindhoven stopte er in 2011 mee, Den Haag gaf er wegens te weinig animo in 2015 de brui aan en heeft andere initiatieven opgetuigd. Amsterdam heeft alleen startersleningen voor Weesp, wat sinds dit jaar zogenoemd stadsgebied binnen de hoofdstad is.

Bij een krappe markt en sterk stijgende prijzen is het olie op het vuur. De prijzen stijgen dan verder.

Peter Boelhouwer

"Voor Amsterdam zelf bestaat die regeling niet meer", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er is een tekort aan woningen. Dat wordt niet opgelost met een korting of extra lening zoals de starterslening. Generieke maatregelen kunnen leiden tot verdere prijsopdrijving."

Utrecht stopte in 2016. Een woordvoerder: "Uit analyses die we hebben uitgevoerd voordat we stopten met de regeling bleek de starterslening in die tijd maar heel beperkt effectief."

Mogelijk een dempend effect nu de woningprijzen dalen

Opvallend is dat onderzoek van het Kadaster, uit 2019, uitwijst dat een starterslening helemaal niet voor hogere prijzen zorgt. "Maar bij dat onderzoek kun je wel een aantal bedenkingen hebben. Het is überhaupt erg lastig om het effect goed in beeld te krijgen", zegt woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer.

Voor nieuwbouwwoningen ziet hij weinig bezwaren voor de starterslening, omdat de prijzen meestal vaststaan. "Verder is het aantal leningen ten opzichte van het aantal verkopen van belang. Hoe beperkter het aantal leningen, hoe kleiner het prijseffect. Bij een krappe markt en sterk stijgende prijzen is een starterslening olie op het vuur. De prijzen stijgen dan verder. Nu de prijzen dalen kan de starterslening juist een dempend effect hebben."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen