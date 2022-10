Hoeveel kost een zonneboiler en wat is de terugverdientijd?

Bij verduurzamen denk je al gauw aan isoleren, zonnepanelen of een warmtepomp. Maar is een zonneboiler ook een goede optie? Vier vragen en antwoorden.

Wat is een zonneboiler?

Het woord zegt het eigenlijk al: een zonneboiler zorgt voor warm water met energie van de zon. Hij bestaat uit een zonnecollector op het dak én een voorraadvat voor warm water, net als een gewone boiler. Volgens schattingen van Milieu Centraal heeft 1 tot 2 procent van de Nederlandse huishoudens een zonneboiler. Ter vergelijking: zo'n 20 procent van de Nederlanders heeft zonnepanelen op het dak.

In zowel 2020 als 2021 zijn volgens statistiekbureau CBS ongeveer twintigduizend zonneboilers geplaatst. "Zonneboilers zijn een leuke niche, maar worden op dit moment bijna niet geïnstalleerd", zegt lector energietransitie Martien Visser. Ook volgens Puk van Meegeren van Milieu Centraal spelen de boilers maar een kleine rol in de verduurzamingsoperatie. "De laatste jaren hebben zonnepanelen een hoge vlucht genomen, voor de zonneboiler geldt dat niet."

Hoeveel kost een zonneboiler en wat is de terugverdientijd?

"Een zonneboiler kost ongeveer 3.300 euro, inclusief plaatsen", zegt Van Meegeren. "Je kunt er een subsidie van 1.500 euro voor krijgen. Dan houd je 1.800 euro over." Volgens Milieu Centraal bespaar je ongeveer de helft op je energieverbruik onder de douche en in de keuken.

Is het voorraadvat van je boiler warm genoeg, dan stopt de opbrengst. De enige die de warmte gebruikt, ben jij.

Puk van Meegeren, Milieu Centraal

"Berekend op een vierpersoonshuishouden bespaar je dan ongeveer 180 euro per jaar." De terugverdientijd is dus zo'n tien jaar. Al zul je in de eerste jaren waarschijnlijk meer besparen, zegt Van Meegeren. Dat komt doordat je door de hoge gasprijzen in het begin waarschijnlijk meer voordeel hebt.

Zijn zonneboilers of zonnepanelen interessanter?

Zonnepanelen zijn op dit moment interessanter, zegt Visser. "Bij zonnepanelen kun je salderen en een terugleververgoeding krijgen. Voor een zonneboiler geldt zoiets niet, omdat je geen energie kunt terugleveren. Maar het zou kunnen dat we straks omkomen in de zonnestroom en dat die daardoor niet meer veel waard is. Dan zou een zonneboiler nog interessant kunnen zijn."

Ook volgens Van Meegeren zijn zonnepanelen aantrekkelijker, ook al is het volgens hem het beste om voor allebei te kiezen. "Is het voorraadvat van je boiler warm genoeg, dan stopt de opbrengst. De enige die de warmte gebruikt, ben jij."

In sommige gevallen kan het volgens Milieu Centraal wel interessant zijn om voor een zonneboiler te kiezen. Bijvoorbeeld als je weinig dakruimte hebt of je dak zich (een deel van de dag) in de schaduw bevindt. Een zonneboiler heeft veel minder last van schaduw dan zonnepanelen, ook al neemt de opbrengst wel iets af.

Waar moet je verder op letten als je een zonneboiler koopt?

"Ik zou zeggen: maak een plan voor de route naar een aardgasvrije woning. Je hebt wel een hr-ketel of warmtepomp nodig, omdat een zonneboiler in de winter nauwelijks opbrengst geeft", zegt Van Meegeren. Je kunt het voorraadvat aansluiten op een cv-ketel, die het water waar nodig kan verwarmen tot minstens 60 graden. Dat werkt goed tegen legionella en zorgt ervoor dat je nooit een koude douche hebt.

Een zonneboiler is ook met elk type warmtepomp te combineren. Er bestaan ook combinaties - warmtepompen met zonnecollectoren - maar die zijn vrij prijzig. Ook vergen de combinaties veel breekwerk, omdat radiatoren en leidingen moeten worden vervangen.

"Je kunt ook kiezen voor PVT-panelen", zegt Van Meegeren. Dat zijn hybride zonnepanelen die zowel warmte als elektriciteit opwekken.

