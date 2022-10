Wat kost de kerstverlichting me met die hoge energieprijzen?

De feestmaanden komen er weer aan. Maar hoe feestelijk wordt het met de huidige energieprijzen om de kerstverlichting aan te doen? Moet je je bestaande gloeilampjes vervangen door ledlampjes? Of bespaar je meer als je ze gewoon minder laat branden?

"Als je je gloeilampjes maar een paar uur per dag laat branden voor de gezelligheid, dan kun je daar ook mee besparen", zegt De Jongh. Toch lijkt haar dat geen goed idee. "Vergeet je die lampjes toch een keer bijvoorbeeld uit te zetten, dan kost je dat relatief best veel."

Joanneke de Jongh, Milieu Centraal

"Het is sowieso wel een goede tip om een timer met tijdklok op je lampjes te zetten", zegt De Jongh. "Dan beperk je in ieder geval het risico dat ze te lang aanstaan omdat je er niet meer aan denkt."

Een snoer met tien oude kerstboomlampjes verbruikt zo'n 10 tot 15 watt per uur. Staat die acht uur op een dag aan, dan verbruik je 0,08 tot 0,12 kWh per dag, dus gemiddeld 0,10 kWh per dag. Daarvoor betaal je dan 9 cent per dag, of 2,72 euro per maand.