Dit is de impact van je studieschuld op je hypotheekaanvraag

De studielening is met de stijging van de rente weer volop in het nieuws. Hoe zat het ook alweer precies als je een huis wilt kopen terwijl je een studieschuld hebt? NU.nl zet de gevolgen van een DUO-lening op een rij.

Door Terence Garnier

Wat er gaat gebeuren? De rente op studieleningen gaat in 2023 omhoog. Die was sinds 2016 nul procent. Voor studenten die gebruikmaken van het leenstelsel gaat de rente naar 0,46 procent. Studenten die via de basisbeurs leenden en in 2018, 2013 of 2008 zijn begonnen of in 2023 beginnen met het terugbetalen van hun studieschuld, betalen 1,78 procent rente. De studielening gaat je dus geld kosten en is niet meer gratis: het bedrag dat je moet terugbetalen, wordt hoger.

Het nieuws over de rente heeft nu geen invloed op je hypotheek, laat De Hypotheker weten. Maar hoe zat het ook alweer, een hypotheek afsluiten met een studieschuld?

Studielening telt minder zwaar mee

Heb je een studieschuld, dan mag je minder lenen. "Wel is het zo dat de invloed van die studieschuld minder groot is dan bij een andere lening", zegt Carina Kloet van De Hypotheker. Denk aan een persoonlijke lening of een auto die je privé least. Daarbij is de wegingsfactor 2 procent. Een wegingsfactor is het percentage van de oorspronkelijke schuld dat wordt afgetrokken van de maximale woonlast per maand. Voor een studielening ligt die factor lager op 0,65 procent (oude leenstelsel) of 0,35 procent (nieuwe leenstelsel).

De Hypotheker heeft een rekenvoorbeeld gemaakt van de invloed van een studieschuld op wat je maximaal kunt lenen. Stel: je bent een starter met een inkomen van 40.000 euro en je witl een tienjarige NHG-hypotheek - nu tegen 4,38 procent rente - afsluiten. Je studieschuld is 20.000 euro (dit is de gemiddelde schuld) en de wegingsfactor is 0,35 procent.

Hoeveel kun je maandelijks aflossen?

Zonder studieschuld zou je een hypotheek kunnen krijgen van 170.142 euro. Maar met een studieschuld van 20.000 euro kan je nog maar een hypotheek kunnen krijgen van 156.135 euro. Dat scheelt dus zo'n 14.000 euro.

Hoe hoger de rente, hoe meer je moet betalen en hoe meer dit zal worden meegenomen in de hoogte van het bedrag je kunt lenen.

Oscar Noorlag, hypotheekexpert

Je betaalt dus maandelijks 0,35 procent van die 20.000 euro (70 euro) aan aflossing (en straks dus ook rente). Op basis van het het inkomen kan er maandelijks 850 euro worden betaald. Daar gaat die 70 euro vanaf, waardoor je maximaal 780 euro kunt opbrengen aan maandelijkse hypotheeklasten.

"We verwachten wel dat door de verhoging van de rente de toetsingsregels voor een studieschuld gaan wijzigen, waarbij de wegingsfactor wordt verhoogd", zegt Kloet.

Studieschuld staat nergens geregistreerd

Ook Oscar Noorlag, hypotheekexpert bij de onafhankelijke adviesorganisatie Van Bruggen Adviesgroep, denkt dat de rentestijging in de toekomst invloed zal hebben op de maximale hypotheek. "Want hoe hoger de rente, hoe meer je moet betalen en hoe meer dit zal worden meegenomen in wat je kunt lenen", verwacht hij.

Hij vindt dat de studielening moet worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat is nu niet het geval. Omdat een studielening daar niet staat, ziet een kredietaanbieder die lening niet. Sommige hypotheekaanvragers verzwijgen hun studieschuld. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzweeg in 2021 9 tot 13 procent van de koopstarters deze schuld, terwijl het wettelijk verplicht is om je studieschuld aan te leveren bij de hypotheekverstrekker.

Niet slim om studieschuld te verzwijgen

"Dat verzwijgen moet je niet willen doen", zegt Noorlag. Je kunt daardoor je NHG-vangnet kwijtraken. En je kunt in betalingsproblemen komen omdat je meer financiële risico's neemt. Juist daarom moet de studieschuld bij het BKR worden aangemeld, vindt Noorlag. "Het is een slechte zaak dat dit nu niet hoeft."

Ook de AFM pleit voor die verplichte registratie. Maar het kabinet vindt dat het lenen voor een studie toegankelijk moet blijven en dat een BKR-registratie een afschrikkende werking kan hebben.

