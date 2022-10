Knalkleuren en duurzaamheid: dit zijn de woontrends van dit najaar

Traditiegetrouw brengt de interieurwereld in oktober haar nieuwe collecties uit. Welke trends kun je dit jaar zoal tegenkomen? Trendwatcher Monique van der Reijden neemt ons mee.

Door Kim Bakker

De opvallendste nieuwe trend heeft alles te maken met kleur, zegt Van der Reijden. "De afgelopen jaren zagen we veel zachte kleuren. Die zijn een blijvertje, maar worden aangevuld met warme retrokleuren en felle kleuren als kobaltblauw en neongroen."

Woontrend 1: Kleuren in je interieur

Dat mag verder gaan dan één felle kleur in een verder naturel interieur. "Het mag echt energiek: kobaltblauw, cerise, neongroen, rood… Doe maar eigenzinnig!"

"Volgens mij hebben we tijdens de pandemie beseft: goh, een huis moet je niet alleen tot rust laten komen, maar moet je soms juist ook activeren. Zeker als je veel thuis bent. Dan heb je behoefte aan ruimtes die een energieboost geven. Felle kleuren helpen daarbij."

Je kunt ook prima klein beginnen. Met accessoires bijvoorbeeld, suggereert Van der Reijden. "Hoe gaaf zijn paarse kaarsen op tafel? Met zoiets kleins in een felle kleur maak je al een flink statement. Het kan ook met sierkussens, plaid, vloerkleed of een vaas."

"In de slaapkamer maakt een nieuw dekbedovertrek in een opvallende kleur een enorm verschil. Dan hoef je die beige muren heus niet over te schilderen. Die zijn juist een goede basis."

Paarse kaarsen en takken met opvallende kerstballen (najaarscollectie Iittala 2022).

Woontrend 2: Natuur in huis

Het zijn niet alleen maar knalkleuren die de klok slaan op de interieurbeurzen. Van der Reijden: "Wat je ook veel ziet, is juist het tegenovergestelde van dat heel energieke. Het gaat dan veel meer over natuur en verwildering."

"De ontwerpers halen hun inspiratie uit de natuur of bootsen die zelfs na. Het hoeft allemaal niet zo netjes en mag juist wat minder gepolijst. Je ziet veel natuurlijke materialen, zoals hout, riet en gewoven stoffen."

Ook hier geldt dat de woonkamer heus niet meteen omgetoverd hoeft te worden tot een boomhut. Met kleine ingrepen breng je al gauw natuur in de woonkamer. "Ga op zoek naar handgemaakte objecten van natuurlijk materiaal. Die zijn uniek en vaak al een beetje oneffen. Of neem gewoon eens wat mooie takken van buiten naar binnen mee. Leuk met lampjes, of met kerstballen straks met de feestdagen."

Woontrend 3: Duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de woontrends. Meubels worden steeds vaker gemaakt van duurzame materialen én we kiezen vaker voor interieurstukken die lang meegaan. Het is helemaal niet nodig om spullen vaak te vervangen, is de gedachte. Je combineert juist interieurstukken die je door de jaren heen hebt verzameld. De gouden regel: less is more.

Tip om interieurtrends te combineren

Wat je in huis hebt, nieuwe trendkleuren en de wilde natuur gaan dus allemaal prima samen, vindt Van der Reijden. "Het is allang niet meer zo dat mensen hun hele huis volgens één trend inrichten. Het is mix en match. Je pikt eruit wat je leuk vindt en creëert zo het interieur dat bij jou past. Daarmee creëer je gelaagdheid: elk laagje een andere trend, een stukje van jezelf. Dat maakt een huis eigen."

