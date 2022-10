Waarom je nu nog snel je gras moet maaien

De dagen worden al korter en kouder, maar er is nog genoeg tijd om je gazon winterklaar te maken. Wanneer maai je je gras voor de laatste keer? En hoe zorg je ervoor dat je maaimachine ook na de winter nog lang meegaat?

Door Fabian Melchers

"Gras groeit bij een bodemtemperatuur van minimaal 5 tot 8 graden", begint Caroline Goudriaan van Hoveniersbedrijf Tuinier. "Als het kouder is, kun je er beter mee stoppen. Het komt er dus op neer dat je tussen november en februari meestal je grasmaaier niet hoeft te gebruiken. Maar dat kan natuurlijk per winter verschillen."

De komende weken is er dus nog tijd om je gazon voor het laatst te verzorgen. Probeer daarbij een beetje graslengte over te houden. Mos krijgt zo minder kans om te groeien. Bovendien houden grassprieten de nodige voeding vast. De meeste hoveniers raden een lengte van 5 à 6 centimeter aan.

Koud gras is kwetsbaar

Laat je gazon verder zoveel mogelijk met rust zodra het gaat vriezen. "Een bevroren of besneeuwde grasmat gaat kapot als je er overheen loopt", vertelt Goudriaan. "Daar krijg je lelijke plekken van in je gazon."

Heb je je grasmaaier voor het laatst gebruikt, loop hem dan ook meteen even na. "De winter is een mooie tijd voor onderhoud", beaamt Hans den Bleker, directeur van tuinspecialist Den Bleker. "Wij beginnen daar binnenkort weer mee. Het gras dat na een maaibeurt blijft plakken, is slecht voor je machine. Als je alles nu helemaal schoonmaakt, staat je apparaat fris in de schuur klaar voor de lente."

Dit is een goed moment om kalk te strooien, zodat je verzuring van je grond tegengaat.

Hans den Bleker, directeur tuinspecialist Den Bleker

Heb je een accumaaier, dan raadt de Consumentenbond aan om de batterij niet te warm of koud te bewaren. In deze tijd van het jaar kun je er ook aan denken om je messen te slijpen. Producent Stihl adviseert om dat na ongeveer twintig uur grasmaaien te doen. Maar dat is geen simpele klus. Balanceer je het mes niet goed uit, dan slijt je motor sneller.

Weinig tijd? Probeer een robotmaaier

Den Bleker merkt dat mensen tegenwoordig steeds meer voor gemak kiezen. Robotmaaiers zijn bijvoorbeeld in trek. "Je koopt daar dan ook veel vrije tijd mee", legt de tuinspecialist uit. "De accu slijt wel op den duur, maar de meeste types gaan toch al gauw acht tot tien jaar mee. Bovendien zijn ze zuiniger dan de types die een snoer hebben."

"Accu's zijn vaak ook uitwisselbaar", gaat Den Bleker verder. "Je kunt ze bijvoorbeeld nog gebruiken voor een bladblazer of slijptol. Op die manier ga je ook zuiniger met stroom om. Een accu gooi je na acht jaar misschien weg omdat hij oud is, maar vaak zit je dan nog niet op het maximale aantal laadbeurten. Als je je batterij meteen voor alle machines gebruikt, haal je er meer rendement uit."

Tot slot geeft Den Bleker nog een laatste tip om je gazon goed de winter in te laten gaan. "Dit is een goed moment om kalk te strooien, zodat je verzuring van je grond tegengaat. En denk ook zeker aan najaarsmest. Dan komt je gras er in de zomer vele malen beter uit."

