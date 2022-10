ABN AMRO voorspelt dat huizenprijzen volgend jaar met 2,5 procent dalen

Delen via E-mail

De huizenprijzen zullen volgend jaar met 2,5 procent dalen, voorspellen economen van ABN AMRO in een rapport over de woningmarkt. Dat komt door een daling van de koopkracht, de hogere hypotheekrente en de economische teruggang.

Eerder ging de bank nog uit van een stijging met 2,5 procent voor volgend jaar. "Er is een kentering zichtbaar op de woningmarkt. Het aantal woningaankopen daalt, er staan meer woningen te koop en alles wijst erop dat de huizenprijzen, na jaren van ongekende prijsstijgingen, volgend jaar gaan dalen", schrijft ABN AMRO.

De marktkenners voorzien dat de huizenprijzen in de vier grote steden meer onder druk komen te staan dan daarbuiten. Hoewel de prijzen landelijk iets gaan dalen, neemt het aantal woningtransacties in 2023 nauwelijks af. ABN AMRO verwacht dat er slechts 1 procent minder woningen verkocht zullen worden.

Daarbij hebben huizenbezitters weinig last van de rentestijging, omdat een meerderheid de hypotheekrente voor langere tijd heeft vastgezet.

"Door de sterk gestegen huizenprijzen hebben de meeste woningbezitters in de afgelopen jaren bovendien veel overwaarde opgebouwd. In combinatie met de overheidssteun om de energielasten beheersbaar te houden, zijn veel gezinnen daarom weerbaarder dan tijdens de kredietcrisis", staat in het rapport.