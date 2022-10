Huis met een laag label verkoopt lastig: hoe zet je 'm toch goed in de markt?

Woningen met een laag energielabel zijn minder in trek op de huizenmarkt dan huizen met een hoog label. Dat zien makelaarsvereniging NVM en huizenplatform Funda. Hoe breng je je energie-onzuinige huis toch goed aan de man?

Door Terence Garnier

Nu de huizenmarkt wat afkoelt, hebben kopers weer wat meer te kiezen. En omdat ook de energieprijzen hoog zijn, wordt het energielabel van een huis steeds belangrijker. Steeds meer mensen letten daar tegenwoordig op, blijkt uit zoekgedrag op Funda.

In het derde kwartaal werd er 49 procent vaker gefilterd op energielabel ten opzichte van het kwartaal ervoor. En vergeleken met vorig jaar is er zelfs een toename van 261 procent van het aantal keer dat er op energielabel wordt gefilterd. Sinds 1 januari van dit jaar is het verplicht om een label voor je huis te hebben als je 'm gaat verkopen.

De huizen die een laag label hebben, leveren minder op, becijferde NVM afgelopen zomer al. Met label C brengt een huis gemiddeld 8 procent meer op dan met label G, het laagste label. "Maar het is echt niet zo dat een woning met een slecht label niet verkoopt", zegt Gerco van den Berg, duurzaamheidsdeskundige bij de NVM.

Hoe het precies zit, gaat NVM onderzoeken. Cijfers over bijvoorbeeld verkooptijden per label heeft NVM nu niet. Een goed label kan flink schelen in de energielasten, schreef NU.nl laatst al.

Laat een energie-adviseur langskomen

Maar een huis met een laag label verkoopt dus lastiger. Hoe kun je zo'n huis toch goed aan de man brengen? "Het valt mij allereerst op dat mensen soms nog onbekend zijn met hun label", zegt Karin van Dijk. Zij is woningverkoopexpert onder de naam Karinhuis Verkoopexpert.

"Sommige mensen schrikken dan als blijkt dat ze een label D, E, F of zelfs G hebben. Wat ik dan vaak doe: ik nodig een collega uit die deskundig is op het gebied van energiebesparende maatregelen. Soms kun je met een paar kleine dingen je huis al energiezuiniger maken." Zo'n adviseur kan ook een indicatie geven van wat de energielasten zijn en wat de kosten zijn om energiezuinige maatregelen te laten uitvoeren.

Slimme maatregelen

Naast een bouwkundig rapport adviseert Van Dijk een energiebesparingsrapport te laten maken. Zo'n rapport geeft inzicht in de huidige energiestaat van het huis. Er staat ook hoe je slim energiezuinige maatregelen kunt nemen. Bovendien zijn er verschillende subsidies om je huis te verduurzamen, zegt zij. En de investering die je nog kan doen, verdien je vaak terug omdat de waarde van je huis weer stijgt. "Van drie ramen enkel glas dubbel glas maken, is vaak écht de moeite waard."

Een stel had wel zin in een huis met label D. Ze zeiden: we zijn klussers en vinden het geweldig om dit huis duurzaam te maken.

Karin van Dijk, makelaar

Overigens vinden sommige mensen een laag label helemaal niet zo erg, zegt Van Dijk. "Ik had laatst een stel dat nu in een woning zit met label A. Ze hadden interesse in een huis met label D. Ze zeiden: we zijn klussers, we vinden het geweldig om dit huis energiezuinig te maken. Zij wisten maar al te goed dat een huis met een lager label goedkoper is. Weet dus ook wat je handen waard zijn."

Maar zo'n investering kan best prijzig zijn, zeker nu bouwmaterialen flink duurder zijn geworden. Bovendien: veel mensen die hun huis verkopen hebben al geestelijk afscheid van hun huis genomen. Daardoor hebben ze vaak geen zin om hun label nog op te krikken. "Er zijn er genoeg die de klus aan de koper overlaten. Ik zou tegen hen zeggen: laat je goed informeren. Koopadvies wordt steeds belangrijker. Een investering vertaalt zich ook niet altijd een-op-een in waardeverhoging. Het is een beetje 'wij van WC-Eend', maar: laat je goed bijstaan door een makelaar en laat je niet zomaar leiden door de emotie van het object."

Woningen met lage labels zijn vaak karakteristieke, oude woningen. Van den Berg: "Maar je koopt meer dan een doos eieren. Voor velen is dit de grootste investering van je leven."

