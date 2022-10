Worden zonnepanelen juist duurder wanneer de btw eraf gaat?

De prijzen voor zonnepanelen worden per 1 januari, wanneer de btw erop verdwijnt, niet lager maar juist hoger. Daarvoor vrezen Vereniging Eigen Huis en branchevereniging Holland Solar. "De maatregel klinkt sympathiek, maar heeft consequenties."

Door Terence Garnier

De btw op zonnepanelen is nu nog 21 procent, maar gaat als het aan het kabinet ligt volgend jaar naar nul procent. Particulieren hoeven die btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Het idee: minder administratieve rompslomp en een extra stimulans om zonnepanelen aan te schaffen.

Maar uit een enquête van vakblad Solar Magazine, onder 212 installatiebedrijven, blijkt dat vijf op de tien installateurs overwegen om de consument hogere prijzen door te berekenen, wanneer dat nultarief wordt ingevoerd. En dat is tegen het zere been van de Vereniging Eigen Huis (VEH) voor huiseigenaren. "Dat tarief mag geen aanleiding zijn om de prijzen te verhogen. We zijn het niet eens met deze doorberekening en vinden dat het btw-voordeel volledig ten goede moet komen aan de consument", aldus de vereniging.

'Voor installateur best veel geld'

"De maatregel klinkt sympathiek, maar heeft wel consequenties voor installateurs", reageert Wijnand van Hooff, directeur van Holland Solar, belangenbehartiger van de zonne-energiesector. "De installateur is nu de laatste die btw betaalt. Hij bestelt zijn spulletjes en moet daarover btw betalen. Dat kan de installateur terugvorderen, maar hij moet dit wel zien voor te financieren. Het duurt soms drie, vier maanden voordat-ie het geld terugkrijgt. Voor een installateur is dat best veel geld, en dat moet ergens vandaan komen. Het zou dus goed kunnen dat zonnepanelen duurder worden. In ieder geval worden ze niet 21 procent goedkoper. Wat je als consument kunt doen? Nou, eigenlijk niets."

Wijnand van Hooff, directeur Holland Solar

Martien Visser, energiehoogleraar aan de Hanzehogeschool Groningen, deelt de angst van Van Hooff en VEH niet. "Er zijn talloze bedrijven actief in de zonnebranche, die onderling flink moeten concurreren om de klanten. Dus als de helft de btw-verlaging niet doorberekent, en anderen wel, dan lopen de klanten weg naar degenen die de laagste prijs geeft"

Concurrentie verzekerd

Visser vervolgt: "Iets anders is dat alle prijzen stijgen. Denk aan loon- en materiaalkosten en wellicht zelfs van zonnepanelen, die immers niet aan te slepen zijn. Er is ook enorm veel werk in de branche. Dat kan sommigen ertoe aanzetten of dwingen de prijzen te verhogen of minder te verlagen."

Al denkt de hoogleraar dat dit tijdelijk is. "De groei van zonnepanelen kan niet eeuwig zo groot blijven, dus de hoeveelheid werk neemt ongetwijfeld ook weer een keer af. Maar de aantrekkelijke prijzen zullen nieuwkomers lokken, dus concurrentie is vrijwel verzekerd."

'Gevaar voor groothandelaren'

Volgens Holland Solar-directeur Van Hooff bestaat het risico dat installateurs hun materiaal in het buitenland gaan inkopen. In bijvoorbeeld België of Duitsland kunnen ze btw-vrij inkopen waardoor ze Nederlandse groothandelaren links laten liggen. "Een gevaar voor onze groothandelaren", zegt Van Hooff.

Hij vindt ook dat niet alleen woningen, maar ook zonnepanelen op bijvoorbeeld openbare gebouwen moeten meetellen met het nultarief. Dat vroeg D66 in de Tweede Kamer zich ook al af, en trok erover aan de bel bij het ministerie van Financiën. Volgens dat ministerie is het in lidstaten van de EU, op grond van btw-richtlijnen, echter alleen toegestaan om de btw op nul procent te houden op levering en installatie van zonnepanelen op en in de directe nabijheid van particuliere woningen.

