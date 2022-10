Wat kun je doen als je lang moet wachten op een warmtepomp?

Een warmtepomp aanschaffen? Leuk, maar je bent op z'n vroegst over een paar maanden aan de beurt. Waar heb je als consument recht op en zijn er (tussen)oplossingen?

Door Terence Garnier

Wie nu een (hybride) warmtepomp wil, heeft te maken met een wachttijd van soms wel een jaar. Die lange levertijd heeft verschillende oorzaken. Zo is er een tekort aan computerchips, zijn de fabrieken niet berekend op de grote vraag na de explosie van de gasprijzen en er is een tekort aan monteurs en installateurs.

Vorig jaar zijn bijna 50 procent meer warmtepompen geplaatst dan in 2020. In totaal ging het in 2021 om 368.000 nieuwe exemplaren, meldde statistiekbureau CBS vorige week.

Het plaatsen van een warmtepomp kost drie keer zoveel tijd als het vervangen van een cv-ketel. Zijn er mogelijkheden om die wachttijd te verzachten?

Wat kun je doen terwijl je wacht op je warmtepomp?

"Een tussenoplossing kan zijn alvast een nieuwe cv-ketel te plaatsen", zegt Mirjam Visser van Feenstra, één van de grootste installatiebedrijven van Nederland. "Daar kun je op een later moment alsnog een hybride warmtepomp naast zetten. Ook loont het altijd om goed te kijken naar hoe je energie kunt besparen. We adviseren sowieso om te starten met het isoleren van de woning, mocht dit nog niet zijn gebeurd."

Wat zijn je rechten als consument?

Branchevereniging Techniek Nederland heeft allerlei consumentenvoorwaarden waar consumenten en installateurs die lid zijn van de vereniging aan gebonden zijn. Daaruit blijkt dat als een consument en installateur een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, het werk dan ook gedaan moet zijn. Spreken zij een vermoedelijke datum af, wat vaak van toepassing is bij de warmtepomp, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

Een tussenoplossing kan zijn alvast een nieuwe cv-ketel te plaatsen, waar je op een later moment een hybride warmtepomp naast zet.

Mirjam Visser, Feenstra installatiebedrijf

In de ConsuWijzer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat ongeveer hetzelfde. Bij een vaste leveringsdatum heb je als consument juridische poten om op te staan. Je kunt zelfs een schadevergoeding eisen als iets niet tijdig wordt geleverd, en je daardoor bijvoorbeeld ergens anders een duurder product moet kopen.

Spreek je een indicatieve of open leveringstermijn af, dan heb je veel minder in te brengen. Wanneer je het product niet op tijd ontvangt, moet je de verkoper eerst extra tijd geven om het product toch nog te leveren. Hoe lang die extra tijd is, hangt af van het soort product en van de eerdere levertijd, volgens de ConsuWijzer.

Warmtepompen komen mondjesmaat weer op voorraad

"Wij adviseren om je niet te laten afschrikken door die wachtlijsten", zegt Dick Reijman van Techniek Nederland. Gewoon geduld hebben, want het lijkt de goede kant op te gaan met de levering van warmtepompen.

Mirjam Visser van Feenstra zegt momenteel weer mondjesmaat warmtepompen binnen te krijgen en bij klanten te plaatsen die een bestelling hebben gedaan. En fabrikanten zijn hun productie aan het opschalen.

De verwachting is dat vraag en aanbod van hybride warmtepompen begin volgend jaar weer in evenwicht zijn. Het zal dan nog wel even duren voordat installateurs de wachtlijsten hebben weggewerkt.



Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de standaard voor het verwarmen van woningen. Vervang je dan je cv-installatie, dan moet je verplicht een hybride warmtepomp aanschaffen.

