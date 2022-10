Hou kun je je kamerplanten het beste afstoffen?

We weten allemaal dat je je kamerplanten op tijd water moet geven. Toch is dat bij lange na niet het enige waar je op moet letten. Laat je je planten in een hoekje versloffen, dan kan ook stof een probleem worden. Hoe komt dat en hoe los je dat op?

Door Len Maessen

Een dikke laag stof op de bladeren van je plant ziet er niet mooi uit. Maar ook voor de gezondheid is het niet slim om dat zo te laten, vertelt Tonnie Stokkel van Intratuin. "Hoe minder stof er op de bladeren ligt, hoe beter je plant licht kan opnemen."

Zeker in de winter is dat van belang, zegt Stokkel. "De dagen zijn dan korter, dus er komt sowieso minder zonlicht binnen. Dat betekent dat het op een gegeven moment wel erg donker kan worden voor je plant."

Huidmondjes plant raken verstopt

Echt noodzakelijk is het niet, zegt Jan Mekelenkamp van Plantenman, dat zich specialiseert in interieurbeplanting. "Wat er in feite gebeurt als er stof op de bladeren komt te liggen, is dat de huidmondjes van zo'n blad verstopt raken. Je plant overleeft dat wel, maar de bladeren zien er dan een stuk minder mooi uit."

Het belangrijkste is dat je het niet met een schoonmaakmiddel doet. Daar worden de bladeren lelijk en geel van.

Jan Mekelenkamp

Je kamerplanten overleven zo'n laag stof dus wel. Maar wil je dat ze er altijd optimaal uitzien, dan is het handig om regelmatig de bladeren eens goed schoon te maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Nooit een sopje gebruiken voor je planten

"Het belangrijkste is dat je het niet met een schoonmaakmiddel doet", zegt Mekelenkamp. "Daar worden de bladeren lelijk en geel van."

Ook Stokkel waarschuwt tegen het gebruik van "een sopje". "Daar zitten allerlei middelen in die niet in de natuur voorkomen. Dat geldt zelfs voor groene zeep. Een plant kan daar vaak niet goed tegen."

Hoe dan wel?

Het beste middel tegen stof op de plant is ook het goedkoopste: gewoon water. "Het liefst zelfs regenwater", zegt Stokkel. "Dat doe je in een plantenspuit, en daarmee spuit je vervolgens de bladeren schoon."

Het is wel van belang dat je het water niet vervolgens op de bladeren laat liggen. "Dan droogt het gewoon op met het stof er nog op. Daar heb je dus niks aan." Je moet het vocht dus daarna voorzichtig met een zacht doekje afdoen.

Voor sommige planten is dit overigens niet slim, zoals bij harige planten. "Denk bijvoorbeeld aan een hertshoorn", vertelt Stokkel. "Daar zitten kleine haartjes op. Die moet je niet te vochtig maken, anders gaat die schimmelen."

Loop daarna de plant nog na

Met zo'n doodsimpele methode maak je je planten dus stofvrij. Moet je nog op andere zaken letten als je een plant schoonmaakt?

"Controleer dan meteen of er luizen of ander ongedierte op je plant zit", adviseert Mekelenkamp. "Ga even na of er nog afwijkingen aan het blad te zien zijn. En kijk altijd even of je plant wel op de juiste plek staat - in de zon of de schaduw."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen