Kun je inmiddels eigenlijk niet beter huren dan kopen?

Een dalende huizenprijs, een hoge hypotheekrente, lagere sociale huurprijzen en ook in de vrije sector lijken de prijzen te stabiliseren. Kun je op dit moment eigenlijk niet beter een woning huren in plaats van er een te kopen? Deskundigen buigen zich over die vraag.

Door Terence Garnier

De huizenmarkt is aan het kantelen, stelde makelaarsvereniging NVM donderdag nog vast. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning daalde in het derde kwartaal van dit jaar met 5,8 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, naar 425.000 euro. Nooit eerder daalde de gemiddelde prijs in één kwartaal zo hard.

De hypotheekrente is gestegen naar rond de 4 procent. Gelijktijdig lijkt het erop dat we volgend jaar minder maximaal kunnen lenen. De prijzen in de sociale huursector dalen per volgend jaar - waar ook de toeslag omhooggaat - en in de particuliere huursector zijn de prijzen afgelopen kwartaal stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.

Huis kopen of huren?

Een huis kopen is beter dan huren, wordt vaak gezegd. Huren is geld 'weggooien'. Maar gaat die stelling op de huidige woningmarkt, met bovengenoemde ontwikkelingen, nog wel op? Kun je misschien niet beter even huren, totdat duidelijk is hoe de koopmarkt zich ontwikkelt?

Woningmarktdeskundige Paul de Vries van het Kadaster hoort die vraag vaker. "Ik heb hier toevallig deze week een heel college over aan makelaars gegeven. Deze vraag houdt iedereen bezig."

"Als koper heb je twee risico's", legt De Vries uit. "Eén ervan is het betaalrisico. Kan ik het nu betalen, maar ook volgende maand of de maand erna? En je hebt het risico dat je woning in waarde daalt. Dalen de prijzen, dan loop je het risico dat je huis onder water komt staan."

"Als huurder heb je daar geen last van. In een normale markt zou je misschien zeggen: ga huren. Maar probeer maar eens aan een huurhuis te komen met dezelfde lasten als een koophuis. Op dit moment heb je voor hetzelfde geld nog altijd meer woonkwaliteit als je koopt."

Bovendien blijkt uit het verleden dat de huizenprijzen na een daling altijd weer aantrekken. "Op een gegeven moment stijgen ze weer", weet De Vries. "Zo gaat het eigenlijk altijd. Sinds de jaren zestig zijn er maar twee perioden geweest waarin de prijzen daalden. Daarom zijn we nu angstig; we kennen het niet."

Je kunt rustiger zoeken, de koper heeft meer macht en een betere onderhandelingspositie.

Paul de Vries

Huidige en toekomstige situatie huizenmarkt

De woningmarktexpert zegt ook dat het gevaarlijk is om naar kortetermijnontwikkelingen te kijken. "De prijsontwikkeling stokt een beetje, maar ten opzichte van een jaar geleden is er nog steeds sprake van een grote stijging. We zitten op een kantelpunt, maar er moeten wel twee kwartalen achter elkaar 'minnetjes' zijn."

Ook ziet de situatie er op de huizenmarkt heel anders uit dan in 2008, toen de kredietcrisis losbarstte. "Alle kennisinstituten ramen geen recessie. We gaan erop vooruit, er is amper werkloosheid. Een recessie op de koopmarkt heeft vaak ook te maken met werkloosheid."

Meer huizenaanbod

Door de afkoelende woningmarkt is er meer aanbod en keus, zo bleek deze week ook uit de kwartaalcijfers van NVM. De Vries: "Je kunt rustiger zoeken, de koper heeft meer macht en een betere onderhandelingspositie. Ik mag eigenlijk geen advies geven, maar financieel gezien zou ik altijd kopen. De financiële risico's zijn er niet zo, zeker niet als je ergens langer gaat wonen."

Het is ook maar zeer de vraag of huurprijzen in de particuliere sector gaan dalen, zegt woningmarkthoogleraar Richard Ronald van de Universiteit van Amsterdam. "De vraag ernaar is nog steeds groot en wat er gebeurt op de koopmarkt, heeft niet snel veel invloed op de huursector."

Ronald adviseert dus om geduld te hebben. "Het lijkt mij voor nu wijs om even af te wachten hoe de dingen de komende maanden zullen lopen."

Aanbevolen artikelen