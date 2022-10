Open Huizen Dag: is dit nog wel het moment om een huis te kopen?

Het is vandaag (zaterdag) weer NVM Open Huizen Dag. Is het, nu de huizenmarkt aan het kantelen lijkt, nog wel raadzaam om na te denken over het kopen van een huis? Twee deskundigen aan het woord.

Door Terence Garnier

Op deze dag kun je vrijblijvend meerdere huizen op één dag bezichtigen. Maar duidelijk is dat de woningmarktwereld er anders uitziet dan bij de vorige 'normale' editie, in het precoronajaar 2019.

"Er is op dit moment zó veel onzekerheid. We zitten in een trits van crises. De hypotheekrente stijgt, er is oorlog, de energieprijzen zijn hoog", zegt woningmarktanalist Maartje Martens.

Die hypotheekrente is inmiddels gestegen tot ongeveer 4 procent. In vergelijking met vorige maand kun je al 5.000 euro minder lenen, laat vergelijker Independer weten. Ook kun je nu voor bijna hetzelfde bedrag een lening voor twintig jaar afsluiten als voor tien jaar.

Angst voor recessie

Het lijkt er ook op dat huishoudens volgend jaar minder geld kunnen lenen voor een hypotheek. De gemiddelde huizenprijs is over de stijging heen en daalt, woningen staan langer en vaker te koop. En de angst voor een economische recessie laat ook zijn sporen na op de woningmarkt, concludeert De Hypotheekshop.

Je moet er willen blijven wonen, want verkopen met winst is wel verleden tijd.

Maartje Martens

Is een huis kopen nu nog wel verstandig? Martens: "Het kan natuurlijk nooit kwaad om eens te gluren bij de buren. Koop niet iets waar je eventjes wil blijven, zou ik zeggen. Doe het zeker voor tien, vijftien jaar. Je moet er willen blijven wonen, want verkopen met winst is wel verleden tijd", zegt ze.

Huis onder water

"Koop niet iets wat je niet kan betalen. Financier je je huis te hoog, dan heb je het risico dat je huis onder water komt te staan." Dat wil zeggen dat je meer hypotheek betaalt dan het huis eigenlijk waard is. "En wie weet worden je lasten te hoog. Je weet het nooit, voor hetzelfde geld krijg je twee tweelingen of lig je in een scheiding. Calculeer die risico's ook in. En neem de tijd om na te denken, kijk goed rond, en onderhandel."

Er wordt vaker op of onder de vraagprijs geboden. De tijd van blindelings overbieden ligt ook achter ons, zegt Jasper Dupont van het platform De Starter, waarop hij woningmarktcijfers presenteert en analyseert.

"Als ik put uit cijfers van makelaars, Jaap.nl en Funda, dan zie je dat er minder overboden wordt. De betaalbaarheid van huizen is aanzienlijk slechter geworden. Dus ik zou zeggen: neem de tijd, je hebt geen haast. Er komt echt wel een nieuwe kans voorbij, want het aanbod neemt toe. Je hebt meer tijd dan je jezelf wijsmaakt. Deze afkoeling duurt nog wel even, ook al is de markt heel moeilijk te voorspellen."

Toch is zaterdag de hort opgaan geen slecht plan. "Je kunt altijd ervaren wat je wel en niet leuk vindt en je kunt daarover discussiëren met je partner. Je moet wel zekerder van je zaak zijn als je voor het eerst gaat samenwonen. Je situatie moet een stuk bestendiger zijn. Misschien is het geen gek idee om eerst te huren. Door de hoge rente is het verschil in maandlasten kleiner geworden."

