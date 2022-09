Groep economen: puntensysteem voor maximale huurprijs moet bij het grofvuil

Schaf het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) voor het vaststellen van de maximale huurprijs van een huurwoning stapsgewijs af. Dat raadt een groep economen en woningmarktdeskundigen het kabinet aan. Maar die wil daar voorlopig nog niet aan.

Door Terence Garnier

Dat afschaffen moet gebeuren om het aanbod van huurwoningen in de vrije sector in het lagere segment te stimuleren. Dit schrijven onder meer woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer en gerenommeerde economen Bas Jacobs (Erasmus Universiteit), Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) en Sandra Phlippen (ABN AMRO) in het rapport 'Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt'. Dat rapport kwam deze week naar buiten.

Op basis van dat puntensysteem, ook bekend als het woningwaarderingsstelsel (WWS), wordt de maximale huur van een sociale huurwoning berekend. Hoe meer punten, hoe hoger de huur. Zaken die hiervoor meetellen zijn de oppervlakte van de woning, de energiezuinigheid van het huis en de WOZ-waarde ervan. Het kabinet kondigde deze week aan deze vorm van huurprijsbescherming ook toe te gaan passen in de vrije sector, tot ongeveer 1.000 euro.

Laat je het puntensysteem nu los, dan schieten de prijzen omhoog.

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt

De Federatie Huurders Commerciële Sector had gehoopt dat dit tot 1.250 euro zou gelden, iets waar eerder sprake van was. Maar onder druk van de markt koos minister Hugo de Jonge voor de grens van 1.000 euro huur.

"Huurprijsregulering doet niets meer dan huurders de garantie geven dat zij een eerlijke prijs betalen die past bij de kwaliteit van hun woning. Door deze grens van 1.000 euro kunnen huisbazen in de toekomst nog steeds aan veel middeninkomens en andere vrije sector huurders woekerprijzen vragen voor een woning van slechte kwaliteit", reageert voorzitter Janhuib Blans.

Beter sparen voor koophuis

Maar op termijn moeten we dus van dat puntensysteem af, aldus de economen. Eerst moeten er in hun ogen meer huurhuizen in de vrije sector komen. Zo dalen daar de huurprijzen en is het gemakkelijker om zo'n huurhuis te vinden. Bovendien ben je als huurder dan beter in staat te sparen voor een koophuis.

Stop je ook met het puntensysteem en reguleer je de huurprijzen beter, dan kunnen commerciële verhuurders hun woningen beter tegen een marktconform bedrag verhuren. Het idee is dat deze partijen dan meer gaan investeren in woningen. "Het voordeel is dat het investeringsklimaat dan beter wordt", zegt woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer.

Meer geld voor sociale woningbouw

Om echter 'grote huursprongen' te voorkomen bij huurhuizen die nu onder het puntensysteem vallen, willen de economen het puntensysteem pas afschaffen als er minder woningnood is. Nu moet je dat zeker nog niet willen, zegt Boelhouwer. "Laat je het nu los, dan schieten de prijzen omhoog."

Bijkomend voordeel: de bouw van huurwoningen levert meer op en gemeenten profiteren via de zogeheten planbatenheffing. Dat geld kan dan weer naar sociale woningbouw.

Opkoopbescherming De economen waarschuwen ook voor het toepassen van maatregelen als opkoopbescherming. Dit remt bijvoorbeeld het ombouwen van kantoorpanden tot wooncomplexen of splitsingen van huizen, wat de woningnood groter maakt. "Een aangekochte woning waarvoor opkoopbescherming geldt, kan nog steeds worden gesplitst als het gemeentelijk beleid hierover dit toestaat", countert het kabinet. En voor duurdere woningen, die juist groot en dus meer geschikt zijn voor splitsing, mag geen opkoopbescherming gelden.

Het kabinet laat weten dat het advies nog lang niet aan de orde is, omdat er voorlopig geen einde aan schaarste in de huurwoningmarkt komt. Volgens onderzoeken is het woningtekort pas beperkt in 2035, met 2 procent. "Dit kabinet ziet dat de huidige krapte in veel gevallen tot hogere prijzen leidt dan de kwaliteit van de woning rechtvaardigt." Die voelt dan ook meer het reguleren van huurprijzen in het middensegment. "Zo willen we de betaalbaarheid vergroten en borgen dat de prijs in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning. Het doel is dat dit soort woningen beschikbaar komen voor middeninkomens."

