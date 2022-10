Wanneer en hoe moet je je druivenplant snoeien?

De herfst is in het land, dus dat betekent snoeien. Ook de druivenplant in de tuin moet een keertje gekort worden. Maar wanneer? En hoe?

Door Len Maessen

De druif komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar deze plant doet het al eeuwen goed in Nederland. Er zijn meer dan genoeg winterharde druivenplanten te koop, schrijven de tuinexperts van De Tuinen van Appeltern. Hou je de planten goed in de zon en let je goed op hoe de takken zich ontwikkelen, dan kun je veel plezier hebben aan de druivenplant.

Maar wanneer is het dan precies tijd om te gaan snoeien? En hoe doe je dat? Volgens De Tuinen van Appeltern kun je het beste tussen halverwege november en januari aan de slag. Daarna kan je beter even wachten; je moet een druivenplant nooit snoeien als het vriest.

Wacht met snoeien tot het moment dat al het blad eraf is gevallen. Sinterklaas is meestal een goed moment.

Ad Kruik, hovenier

Snoeien is niet ingewikkeld, maar wél belangrijk. Druiven groeien namelijk aan jonge scheuten. Het is dus zaak om in de winter de juiste scheuten alle ruimte te geven. Vanaf januari begint het sap binnen de druivenplant weer te stromen. Begin je dan met snoeien, dan loop je de kans om de plant te beschadigen.

Ook volgens hovenier Ad Kruik is het snoeien van de druif "geen hogere wiskunde". "Je moet wachten tot het moment dat al het blad eraf is gevallen. Sinterklaas is meestal een goed moment." Dat is namelijk het moment waarop je het beste kan zien hoe de plant precies gegroeid is. "Je ziet dan de hoofdvertakkingen van de druivenplant. Die moet je laten zitten. Je knipt alleen alle takjes af die daarlangs groeien. Die knip je terug tot op het tweede oog vanaf de hoofdvertakking." Een oog is een soort verdikking die je duidelijk in de tak van de druivenplant kan zien zitten.

Hopen op een warme zomer

Kruik wijst erop dat je niet alles hóéft af te knippen. "Je kan er ook voor kiezen om één à twee zijtakken te laten zitten. Die groeien dan in het daaropvolgende jaar uit tot een deel van je hoofdvertakking."

Tenminste: als er een goed jaar aankomt. "Je moet hopen op lekker warm weer en een droge zomer, dan groeit de druif het beste. We hebben dit jaar een heel goed druivenjaar gehad; het regende veel in het voorjaar, daarna hadden we die droge zomer", zegt de hovenier.

Tijdens zo'n goed jaar kun je er ook voor kiezen om in de zomer al wat te snoeien. "Als je plant trossen aan het maken is, dan kan je twee of drie bladparen boven die tros wegknippen", tipt Kruik. Druiven zijn namelijk geneigd om veel bladeren te laten aangroeien, wat ten koste gaat van de oogst. "Maar knip je het blad weg, dan groeit die niet verder. De plant gebruikt dan al zijn energie voor je druiven."

