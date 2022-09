Blaffende honden, gillende kinderen, rook in de slaapkamer of gedumpte aarde in de voortuin. Per jaar hebben ongeveer 400.000 Nederlanders problemen met de buren. Hoe voorkom je dat een meningsverschil uitloopt op een ware burenruzie?

Allereerst: onenigheid met je buren is heel normaal. Dat zegt Maurits Barendrecht, die als directeur van The Hague Institute of Innovation of Law onderzoek doet naar de opties die burgers hebben bij burenconflicten. "Het is niet uniek voor Nederland. Overal ter wereld behoort burenoverlast tot de top vijf van veelvoorkomende conflicten."

Hoewel tv-programma's soms anders doen vermoeden, hoeft er niet meteen een rechter aan te pas te komen. Barendrecht: "Ga eerst eens het gesprek aan. Begin niet met een aanval of klacht, maar houd het open. Zeg: ik wil iets met je delen, zullen we erover praten?"

Zo'n gesprek is niet altijd even makkelijk. In meer dan driehonderd gemeenten kunnen inwoners er daarom hulp bij krijgen van een buurtbemiddelaar. Dat kan rechtstreeks of via de gemeente of woningbouwvereniging.

Beatrix Steenbruggen is al meer dan vijf jaar vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Deventer. "Wij gaan eerst langs bij de buur die ons inschakelt om zijn kant van het verhaal te horen. Vervolgens doen we hetzelfde bij de andere buur. Daarna spreken we samen af op een neutrale plek."

Anders dan een rechter kiest een buurtbemiddelaar geen partij. "De buren moeten het zelf doen. Wij begeleiden alleen", zegt Steenbruggen. Die aanpak werkt. Landelijk wordt 70 procent van alle zaken door buurtbemiddelaars tot een goed einde gebracht.

Naar de rechter stappen

Doet die andere 30 procent er goed aan om naar de rechter te stappen? Barendrecht: "Dat lijkt op tv een stuk makkelijker dan het in het echt is. Een juridische procedure is een soort bom die je bij de andere partij naar binnen gooit. Een rechtszaak duurt al gauw twee jaar. Het loopt ook behoorlijk in de kosten, zeker als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt."

Volgens Steenbruggen is het ook niet bevorderlijk voor de toekomstige burenrelatie. "Als mensen er samen uit komen, heeft dat een veel groter effect dan wanneer een rechter de uitkomst oplegt. Dat is een betere basis voor de toekomst."

Met zijn team bracht Barendrecht in kaart welke opties er zijn om een burenruzie om te lossen voordat de rechter eraan te pas komt. Dat leverde een wirwar van mogelijkheden op. Zo bestaan er niet alleen buurtbemiddelaars, maar ook buurtrechters, wijkrechters, coaches, wijkagenten en andere sociaal-maatschappelijke instanties.

"De burger wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Het zou mensen enorm helpen als dat landelijk beter georganiseerd wordt. Hoe die route er precies uitziet, daar werken wij aan", aldus Barendrecht.

“Vaak is het zaadje voor de ruzie al veel eerder geplant.” Beatrix Steenbruggen, Buurtbemiddeling Deventer

Goede relatie

De beste oplossing voor een burenruzie begint al voor het conflict überhaupt ontstaat, zegt Steenbruggen. "Vaak is het zaadje voor de ruzie al veel eerder geplant. Dan kan heel ver teruggaan. Buren die zich niet hebben voorgesteld toen ze nieuw in de straat kwamen wonen, bijvoorbeeld."

Ze adviseert om vanaf het begin af aan een warme relatie op te bouwen. "Als buren elkaar kennen en er is wat overlast, dan halen ze hun schouders op of lopen ze even langs om het rustig uit te praten."

Deze zaterdag is het Burendag, een landelijk initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts om buren dichter bij elkaar te brengen. Een perfect middel om burenruzies te voorkomen, zegt Steenbruggen. "Op zo'n evenement leer je buren kennen die je anders nooit ontmoet had. Je hoeft de vloer echt niet plat te lopen bij elkaar. Maar op z'n minst weten wie ze zijn, is zó belangrijk."