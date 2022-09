Dat een energielabel A beter is dan het label G, weten we inmiddels wel. Maar hoe groot is het verschil op de energierekening tussen een energiezuinig en een niet-duurzaam huis nu echt?

Behoorlijk groot, zo blijkt uit een onderzoek van huizendataverzamelaar Calcasa. Dat bureau heeft gekeken naar het verbruik van gas en stroom.

Bewoners van woningen met label G, het laagste energielabel dat er is, verbruiken per jaar maar liefst 50 procent meer dan bewoners van huizen met een A-label. En ook het stroomverbruik scheelt fors: bij woningen met een G-label is het stroomverbruik tussen de 15 en 25 procent hoger dan bij huizen met het hoogste label.

In een gemiddelde woning met label A verbruik je bijna 400 kuub gas en bijna 300 kWh stroom minder dan wanneer je huis een G-label zou hebben. In dit voorbeeld gaat het om een woning met een oppervlakte van 100 vierkante meter.

Hoe hoger je label, hoe lager energierekening

En dat merk je op de energierekening. Volgens Calcasa zijn de jaarlijkse lasten bij een gemiddelde koopwoning van 100 vierkante meter ongeveer 2.000 euro hoger bij een G-label dan bij label A. Bij een huurhuis is het verschil nog groter: daar gaat het om een verschil van 2.500 euro per jaar.

Halverwege dit jaar had ongeveer een derde van de woningen in Nederland een energielabel A. Dat is het hoogste aandeel ooit. Maar het percentage huizen met label F of G blijft al een tijd gelijk, constateert Calcasa. Met name in de huurwereld is het schering en inslag: daar heeft bijna 11 procent van de woningen een E-label of lager.

Hoe nieuwer je huis, hoe groter de kans dat je een hoog energielabel hebt. Het overgrote deel van de huizen dat na 2005 is gebouwd, heeft een A-label. Op energielabel.nl kun je het label van jouw huis achterhalen door je type woning, postcode en huisnummer in te vullen.

Wat als je een laag label hebt?

Heb je een oud huurhuis met een matig energielabel? Dat komt vooral in de particuliere sector voor, zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Je kunt bij de huisbaas een renovatievoorstel doen. Gaat die daar niet in mee, dan kan je alsnog via de rechter proberen een verduurzamende renovatie af te dwingen."

Maar vaak zet zo'n operatie niet veel zoden aan de dijk, zegt Trip. Het gaat meestal om het vervangen van een ketel of het aanbrengen van dubbelglas. "Dat biedt wel wat perspectief, maar niet heel veel."

De vereniging pleit er dan ook al een tijd voor om enkelglas in een huis aan te duiden als een gebrek aan de woning. Op die manier zou enkelglas onder de onderhoudsplicht vallen. In dat geval moet de huisbaas dubbelglas regelen en kan die bovendien geen huurverhoging vragen.