Wil je er komende winter warm bij zitten, dan kan dat een flinke duit kosten. Het is dus handig om nu alvast orde op zaken te stellen. Hoe ga je zo zuinig mogelijk om met je verwarming? NU.nl vraagt verschillende experts om tips.

"In aanloop naar de winter is het belangrijk dat je je cv-ketel goed controleert", begint energiecoach Kevin Priem van Energiebank Nederland. "Zorg dat je hem nu alvast test, zodat je straks niet letterlijk in de kou zit."

"Controleer ook of er genoeg druk op staat, zodat hij efficiënt werkt. Je kunt hem vrij makkelijk zelf bijvullen." Vattenfall laat in een video zien hoe dat precies werkt.

Priem noemt daarnaast een extra truc met de ketel. "De aanvoertemperatuur staat vaak standaard op 80 graden. Dan worden je radiatoren loeiheet en is je huis snel opgewarmd. Maar je kunt die temperatuur ook prima verlagen. Je huis wordt dan iets geleidelijker verwarmd, waardoor je minder energie verbruikt."

Aanvoertemperatuur kan vaak naar 60 graden

"Bij de meeste huizen werkt 60 graden al prima", vertelt Marlon Mintjes, energiebesparingsexpert bij Milieu Centraal. "Maar dat hangt ook af van je isolatie. Check dus vooral zelf wat nog fijn werkt. Het is sowieso goed om te controleren bij welke grens je huis nog normaal opwarmt. Als het bij 50 graden ook werkt, is je isolatie waarschijnlijk goed genoeg voor een hybride of volledig elektrische warmtepomp."

“De slaapkamer mag ook echt koel zijn. 15 graden is daar prima.” Marlon Mintjes, energiebesparingsexpert

Op de aanvoertemperatuur zul je overigens geen grote bedragen besparen, benadrukt Mintjes. "Dat doe je toch echt vooral door je huis goed te isoleren. En door op je gedrag te letten. Verwarm bijvoorbeeld alleen kamers waar je bent. En zet je thermostaat lager als je gaat slapen."

Over dat laatste bestaat een misverstand. Je moet elke ochtend je huis weer een paar graden opstoken, maar dat is toch echt goedkoper dan een constante temperatuur aanhouden. Je kunt het beste de thermostaat 's nachts - of als er niemand thuis is - op 15 graden zetten. Een vloerverwarming kun je beter terugbrengen tot 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.

1 graad lager kan honderden euro's schelen

Hou je de binnentemperatuur 1 graad lager dan je gewend bent, dan bespaar je daarmee gemiddeld 120 kubieke meter gas per jaar. Met de huidige tarieven kan dat honderden euro's schelen. Priem raadt daarnaast aan de radiator vroeger uit te zetten dan je misschien gewend bent, bijvoorbeeld een uur voordat je gaat slapen. "De slaapkamer mag ook echt koel zijn. 15 graden is daar prima."

Probeer verder niet krampachtig om alle warmte binnen te houden, voegt Priem eraan toe. "Als je alles potdicht houdt, wordt de lucht vochtiger en dan is je huis moeilijker te verwarmen. Ook al gaat het misschien tegen je gevoel in, zet af en toe wat ramen en deuren open. Als de zon buiten schijnt, kun je makkelijk wat frisse lucht naar binnen laten."

Ben je op zoek naar betere isolatie voor komende winter, dan hoef je niet meteen te denken aan peperdure maatregelen. "Je kunt het voor nu ook klein en praktisch houden. Denk aan het afdichten van kieren of een borstel in je brievenbus", vertelt Priem.

"In koudere ruimtes, zoals de bijkeuken of zolder, bespaar je energie met schuim om de radiatorbuizen. En radiatorfolie helpt ook echt goed. Daarmee kaats je warmte terug naar binnen, in plaats van naar de buitenmuur. Een rolletje kost een paar euro, dus die investering haal je er al snel uit."