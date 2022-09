Wat is de beste robotstofzuiger? En welk model heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Een robotstofzuiger koop je vooral vanwege het gemak. Maar ze kunnen niet zo goed stofzuigen als een gewone stofzuiger en ze komen niet overal. Je zult dus nog steeds zelf aan de bak moeten.

Robotstofzuigers zijn ook vrij prijzig. Maar de meeste kunnen wel prima zelfstandig de vloer van een grote ruimte zuigen en zichzelf weer opladen als de accu leeg is. Sommige legen zelfs hun eigen stofbakje.

De Consumentenbond test robotstofzuigers op onder meer zuigen, slim navigeren, gebruiksgemak, accuduur en energieverbruik. Er zijn in totaal 51 robotstofzuigers getest.

Een robotstofzuiger van Rowenta is de Beste uit de Test. Wil je wat minder besteden? Dan is een model van Xiaomi Roborock de Beste Koop. Die is te koop in verschillende kleuren, die in prijs kunnen verschillen. Op dit moment is de zwarte het goedkoopst.

Beste uit de Test: Rowenta X-plorer serie 95 RR7987

Prijs: 689 euro

Testoordeel: 7,3

Dweilfunctie: ja

Maakt eigen stofbakje leeg: nee

Deze Rowenta X-plorer uit de 95-serie heeft een bijbehorende uitgebreide app en hij kan dweilen. Het is een uitstekende robotstofzuiger voor op harde vloeren. Op tapijt doet hij het niet zo goed en maakt hij een hoop herrie.

Deze Rowenta X-plorer is een zuinige robotstofzuiger. Hij verbruikt niet alleen weinig stroom aan het zuigen van een kamer, maar ook aan stand-by-stroom, dus als hij met een opgeladen accu op de lader staat.

Deze robotstofzuiger zuigt stof en grover vuil prima van je harde vloeren. Ondanks zijn ronde vorm komt hij ook dicht langs muren en plinten en heel ver in hoekjes. Heb je huisdieren? Geen probleem. Dit apparaat maakt korte metten met huisdierenharen.

De Rowenta vindt goed zijn weg door de kamer en terug naar het laadstation. Ook rijdt hij moeiteloos over kleine hindernissen zoals drempels en snoeren. Via de app kun je hem vanaf elke gewenste plek bedienen.

Beste Koop: Xiaomi Roborock S5 Max black

Prijs: 359 euro

Testoordeel: 6,9

Dweilfunctie: ja

Maakt eigen stofbakje leeg: nee

Voor harde vloeren is de Xiaomi Roborock S5 Max black een ideale robotstofzuiger. Hij zuigt alle soorten vuil goed op en komt dicht langs de muren. Hij maakt wel veel herrie. En als de accu 'op' is, kun je geen nieuwe kopen in de webshop. Er zit een app bij met heel veel extra functies.

Over de hele linie genomen scoort deze Xiaomi met een testoordeel van 6,9 minder dan de Rowenta. Daar staat tegenover dat hij ruim 300 euro goedkoper is. De prijs-kwaliteitverhouding is prima

Helaas kun je geen nieuwe accu kopen in de webshop. Dat maakt het vervangen van de accu een omslachtige en kostbare zaak. Net als de Beste uit de Test kan deze robotstofzuiger via de app bediend worden.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.