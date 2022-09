Wil je je tuin onder handen nemen, dan zit je de komende periode goed. Het najaar is de beste tijd om bomen en planten te (ver)plaatsen. Wanneer kun je daar precies mee beginnen? En voor welke valkuilen moet je oppassen? NU.nl praat erover met twee deskundigen.

Veel mensen fleuren hun tuin graag op in de lente, maar eigenlijk kun je er beter nu al mee beginnen. "Mensen zijn dat een beetje vergeten", zegt Ben van Ooijen, directeur van De Tuinen van Appeltern.

"In het voorjaar wordt veel reclame gemaakt en daardoor denk je misschien dat het alleen in die periode kan. Maar juist het najaar en de winter zijn beter. Sapstromen zijn dan tot rust gekomen."

Momenteel zitten we daar nog niet helemaal, vertelt beplantingsspecialist Miriam Spermon van idverde Advies. "Het is nu aan de vroege kant. Bomen zijn in rust op het moment dat het blad eraf is gevallen. De beste maanden zijn oktober en november. De grond is dan ook nog lekker warm. Planten kunnen zich volledig richten op het vormen van een wortelpakket. Dat is heel belangrijk voor de latere groei."

'Laat je goed adviseren'

Zoek je in de tussentijd vast naar een geschikte boom of heester, houd dan rekening met de grootte van je tuin en met de groei die er de komende jaren nog komt. "Mensen zijn nog wel eens geneigd om een te grote boom aan te planten, maar zo ontstaan er nieuwe problemen. Denk aan te weinig licht op je zonnepanelen, bladeren in je dakgoot of tegels die opgedrukt worden. Het beste is om je door een goede kweker te laten adviseren."

“Planten hebben al een klap gehad van de hete zomer, dus die kun je beter niet nog extra verzwakken.” Miriam Spermon

Heb je al een plant of boom die te groot dreigt te worden, dan is de winter een handig actiemoment. "Gemiddeld genomen is dat de beste tijd om te snoeien", vertelt Van Ooijen. "Maar er zijn ook planten waarbij je juist nog moet wachten, tot ze bijvoorbeeld vruchten gedragen hebben."

"Er zijn veel uitzonderingen te vinden. Het scheelt natuurlijk een hoop werk als je eerst uitzoekt of je genoeg ruimte hebt in je tuin. Dan hoef je een plant of boom ook niet kunstmatig klein te houden."

Tips voor langere droogte

De snoeiregels staan per plantensoort uitgelegd in dit online overzicht van De Tuinen van Appeltern. Spermon vertelt dat je momenteel sowieso iets voorzichtiger moet zijn met inkorten. "Planten hebben al een klap gehad van de hete zomer", legt ze uit. "Dus die kun je beter niet nog extra verzwakken. Het watertekort is nog niet weg, ondanks de recente regen. Probeer dus ook om water in de bodem vast te houden."

"Mulchen is een heel goede maatregel voor dit najaar", zegt Spermon. "Je legt dan een strooisellaag van bladeren of compost op de aarde. Die grond wordt dan luchtiger en is beter in staat om regenwater op te nemen. Laat bladeren daarom ook zoveel mogelijk liggen. Je krijgt ze gratis. Een boom is een systeem dat zichzelf aan de gang kan houden. Door zijn blad te verliezen voedt hij zichzelf weer."

“Weet je dat één gezonde boom het werk van tien airco's kan doen?” Miriam Spermon

In de toekomst wordt het waarschijnlijk steeds belangrijker om dat water vast te kunnen houden. "Regenperiodes worden korter en heviger, terwijl het langer warm blijft", zegt Spermon. "Dan is het dus ook fijn om zoveel mogelijk water op te kunnen vangen met een luchtige bodem."

"'s Zomers geeft dat indirect ook weer verkoeling, want het water verdampt via bomen. En die bomen zorgen natuurlijk ook nog eens voor schaduw. Weet je dat één gezonde boom het werk van tien airco's kan doen? Qua gevoelstemperatuur maakt dat een heel groot verschil."