Het academisch jaar is weer begonnen en veel studenten verruilen het ouderlijk huis voor een eerste eigen ruimte. Maar wat heb je precies nodig om goed beslagen op kamers te gaan?

Misschien heb je de handdoeken en het bestek al in huis, maar op kamers gaan begint al vóór het huurcontract er überhaupt is, zegt Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond.

"Studenten huren vaak particulier. In die sector gebruiken veel verhuurders een huurmakelaar. Als je via de verhuurder met een zo'n makelaar in contact komt, mogen die geen bemiddelingskosten vragen aan de student, maar dat doen ze vaak wel."

Toch bemiddelingskosten betaald?

Heb je tóch bemiddelingskosten betaald? "Dan kan je die altijd nog terugvorderen door een brief naar de makelaar te sturen - wij hebben een voorbeeldbrief op onze website. Reageren ze daar niet op? Schakel dan een jurist in."

“Maak sowieso geen geld over zonder een woning te zien.” Marcel Trip, Woonbond

Ook zijn er veel oplichters actief. "Als je denkt dat een aanbod te goed is om waar te zijn, kijk er dan scherp naar. In het uiterste geval kan je via het register van de Kamer van Koophandel controleren of het pand wel echt van de verhuurder is."

Bekijk je huurcontract goed

Je hebt een kamer gevonden. Wat nu? "Je moet bij de bezichtiging opletten of een woning wel bij je past. Wel leven we nu in een tijd met weinig keus, dus je kan misschien minder kritisch zijn dan je zou willen", zegt Trip.

Waar je wél kritisch op moet letten: het huurcontract. "Ook bij het afsluiten van een huurcontract gaat er vaak wat mis. Zo wordt er vaker om contractkosten voor het afsluiten van zo'n contract gevraagd, maar dat mag helemaal niet. Net zoals bij de bemiddelingskosten kan je deze kosten terugvorderen bij de huurder als je ze tóch betaald hebt."

Verder willen huisbazen nog wel eens onredelijke eisen opnemen in zo'n huurcontract. Volgens Trip zijn die vaak helemaal niet rechtsgeldig. "Denk aan iets als een logeerverbod, of dat je geen gaatje in de muur mag boren om een schilderij op te hangen. Daar gaat je huurbaas helemaal niet over."

Betaal je te veel huur?

"Verhuurders vragen soms meer dan ze mogen", zegt Trip. "Wettelijk is er voor veel woningen echter een huurmaximum, zeker voor studentenkamers." De overheid biedt een Huurprijscheck waarmee je een inschatting kan maken van hoeveel huur eigenlijk maximaal gevraagd kan worden. Tot zes maanden na het tekenen van het contract kun je nog bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Let wel op: heb je een zogenoemd 'servicecontract', waarbij de servicekosten zijn inbegrepen, dan is deze check niet bruikbaar. Je moet dan eerst de kale huur zien uit te rekenen.

Vergeet de verzekeringen niet

Goed, je hebt je kamer én je huurcontract goed geregeld. De volgende stap is het regelen van alle verzekeringen voor je ruimte en de spullen die erin komen te staan. "In de regel zijn studerende uitwonende kinderen meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en rechtsbijstandsverzekering van hun ouders", zegt Barbara van der Rest, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Dáár hoef je je dus nog geen zorgen over te maken.

“Het belangrijkste is dat je verzekerd bent voor schade die je niet kan betalen.” Barbara van der Rest, Verbond van Verzekeraars

Maar wat moet je dan wel zelf afsluiten? "Een inboedel-, reis-, arbeidsongeschiktheid- en zorgverzekering", zegt van der Rest. De aansprakelijkheidsverzekering en een mogelijke doorlopende reisverzekering van je ouders dekt jou nog tot je 27 jaar oud bent, maar vanaf je achttiende zal je wél je eigen zorgverzekering moeten regelen.

'Verzeker je voor schade die je niet kan betalen'

Met een inboedelverzekering kan je geld terugvragen van de verzekering als je spullen beschadigd raken door iets of iemand anders. Je verzekert je zo bijvoorbeeld tegen brand- en waterschade en diefstal. "Het is wel de vraag of dat altijd zinvol is. Of je een inboedelverzekering moet hebben, hangt mede af van de vraag of je veel waardevolle spullen op je kamer hebt", zegt Van der Rest.

Daarnaast heeft je huisbaas waarschijnlijk een opstalverzekering. Die is bedoeld om het huis zelf te beschermen tegen schade van buitenaf, zoals bij een storm of overstroming. Controleer even bij je huisbaas of deze op orde is.

Laat de gemeente weten dat je er woont

Elke gemeente houdt bij wie er op dat moment waar binnen de grenzen woont. De eerste stap die je moet zetten wanneer je verhuisd bent, is bij de gemeente aangeven waar je komt te wonen. Dat kan meestal via de website.

De gemeente geeft deze informatie weer aan allerlei instanties door, zoals de Belastingdienst en de politie. Andere belangrijke organisaties, zoals je verzekeraar en je bank, krijgen deze informatie niet. Controleer dus altijd of je adres bij hen nog up-to-date is.